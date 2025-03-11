Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Канадська провінція підвищила ціни на електроенергію для трьох американських штатів

162

Канадська провінція Онтаріо в понеділок, 10 березня, підвищила ціни на електроенергію для трьох американських штатів, куди її експортує, на 25% у відповідь на тарифи Дональда Трампа.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Відповідно до рішення влади Онтаріо, місцевий оператор електроенергетичної системи стягуватиме додаткові 10 канадських доларів ($7) за мегават-годину на всю електроенергію, що експортується до Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка.

Провінція розраховує заробляти додатково до 400 тисяч канадських доларів на день, які будуть використані "для підтримки працівників, сімей та бізнесу Онтаріо", заявила тамтешня влада.

"Повірте мені, коли я кажу, що не хочу цього робити. Я почуваюсь жахливо перед американським народом. Відповідальність за це несе одна людина. Це президент Дональд Трамп", – оголосив прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд.

США, Канада
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 11 марта 2025
Понедельник, 10 марта 2025
Воскресенье, 9 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023