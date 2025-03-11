Канадська провінція підвищила ціни на електроенергію для трьох американських штатів

Канадська провінція Онтаріо в понеділок, 10 березня, підвищила ціни на електроенергію для трьох американських штатів, куди її експортує, на 25% у відповідь на тарифи Дональда Трампа.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Відповідно до рішення влади Онтаріо, місцевий оператор електроенергетичної системи стягуватиме додаткові 10 канадських доларів ($7) за мегават-годину на всю електроенергію, що експортується до Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка.

Провінція розраховує заробляти додатково до 400 тисяч канадських доларів на день, які будуть використані "для підтримки працівників, сімей та бізнесу Онтаріо", заявила тамтешня влада.

"Повірте мені, коли я кажу, що не хочу цього робити. Я почуваюсь жахливо перед американським народом. Відповідальність за це несе одна людина. Це президент Дональд Трамп", – оголосив прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд.