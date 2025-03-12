Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит проти Канади, вони набудуть чинності вже завтра, 12 березня. Про це американський президент написав у соцмережі TruthSocial.

"Виходячи з того, що провінція Онтаріо, Канада, встановила 25% тариф на "електроенергію", що надходить до Сполучених Штатів, я доручив своєму міністру торгівлі додати ДОДАТКОВІ 25% тарифу до 50% на всю сталь та алюміній, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, однієї з країн з найвищими тарифами у світі", - написав Трамп.

За його словами, Канада також повинна негайно скасувати свій "антиамериканський фермерський тариф від 250% до 390% на різні американські молочні продукти".

Трамп також заявив, що незабаром оголосить надзвичайний стан "в зоні електроенергетики, що знаходиться під загрозою". Це, як каже Трамп, дозволить США швидко зробити все необхідне, щоб "зменшити цю неправомірну загрозу з боку Канади"

"Якщо інші кричущі тарифи, які вже давно існують, не будуть так само знижені Канадою, 2 квітня я суттєво підвищу тарифи на автомобілі, що імпортуються до США, що, по суті, назавжди зупинить автомобільну промисловість в Канаді", - пригрозив президент США.

Трамп заявив, що повне скасування всіх тарифів можливе лише в разі, якщо Канада стане 51-м штатом США.

"Податки канадців будуть дуже суттєво знижені, вони будуть більш захищеними у військовому та інших відношеннях, ніж будь-коли раніше... Штучна лінія поділу, проведена багато років тому, нарешті зникне, і ми матимемо найбезпечнішу і найкрасивішу націю у світі - і ваш блискучий гімн "О, Канадо" продовжуватиме звучати, але тепер він представлятиме ВЕЛИКУ і МОГУТНЮ ДЕРЖАВУ в складі найвеличнішої нації, яку коли-небудь бачив світ!", - заявив американський лідер.