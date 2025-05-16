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Кравчук: За 1-2 тижні буде офіційно затверджений юридичний пакет документів щодо трибуналу

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Кравчук: За 1-2 тижні буде офіційно затверджений юридичний пакет документів щодо трибуналу

Угода між Україною та Радою Європи (РЄ) про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України потребуватиме ратифікації у Верховній Раді, повідомила заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція “Слуга народу”).

“Учора Рада Європи офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України… За деякий час (1-2 тижні) буде офіційно затверджений юридичний пакет документів щодо трибуналу. Україна та РЄ підпишуть відповідну угоду. Після цього Угоду має затвердити Кабінет Міністрів і передати на ратифікацію до Верховної Ради України”, - написала Кравчук у Фейсбуці.

Вона підкреслила, що парламентарі докладуть максимум зусиль, щоб етап ратифікації був пройдений якомога швидше.

“І далі найцікавіше – саме те, що надасть трибуналу міжнародно-правової легітимності та авторитету. Держави-члени Ради Європи та держави поза організацією будуть запрошені до підписання відповідної розширеної часткової угоди щодо трибуналу. Національні парламенти країн, які бажатимуть долучитися до роботи трибуналу, також матимуть ратифікувати угоду”, - розповила народний депутат.

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи у середу в Люксембурзі підтримав створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України. Міністри доручили Генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе (Alain Berset) очолити процес створення спеціального трибуналу в рамках Ради Європи шляхом укладення угоди з Україною.

трибунал, Кравчук
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