Кравчук: За 1-2 тижні буде офіційно затверджений юридичний пакет документів щодо трибуналу

Угода між Україною та Радою Європи (РЄ) про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України потребуватиме ратифікації у Верховній Раді, повідомила заступник голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція “Слуга народу”).
“Учора Рада Європи офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України… За деякий час (1-2 тижні) буде офіційно затверджений юридичний пакет документів щодо трибуналу. Україна та РЄ підпишуть відповідну угоду. Після цього Угоду має затвердити Кабінет Міністрів і передати на ратифікацію до Верховної Ради України”, - написала Кравчук у Фейсбуці.
Вона підкреслила, що парламентарі докладуть максимум зусиль, щоб етап ратифікації був пройдений якомога швидше.
“І далі найцікавіше – саме те, що надасть трибуналу міжнародно-правової легітимності та авторитету. Держави-члени Ради Європи та держави поза організацією будуть запрошені до підписання відповідної розширеної часткової угоди щодо трибуналу. Національні парламенти країн, які бажатимуть долучитися до роботи трибуналу, також матимуть ратифікувати угоду”, - розповила народний депутат.
Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи у середу в Люксембурзі підтримав створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України. Міністри доручили Генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе (Alain Berset) очолити процес створення спеціального трибуналу в рамках Ради Європи шляхом укладення угоди з Україною.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023