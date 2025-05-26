У квітні морські порти України забезпечили перевалку 6 мільйонів тонн вантажів

У квітні 2025 року морські порти України забезпечили перевалку 6 мільйонів тонн вантажів. Понад половину обсягів традиційно склали зернові — 3,1 мільйона тонн. Ще один мільйон тонн припав на руду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Значна частина продукції транспортувалася в межах Українського морського коридору — 5,3 мільйона тонн, з яких 2,9 мільйона тонн — агропродукція.

Найбільші обсяги перевалки були зафіксовані у портах Великої Одеси. Зокрема, порт Південний обробив 2,4 мільйона тонн вантажів, порт Чорноморськ — 1,8 мільйона тонн, а Одеський порт — ще 1 мільйон тонн. Порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) сукупно перевалили близько 800 тисяч тонн.

За словами заступника голови АМПУ В’ячеслава Харкавенка, морська логістика України продовжує функціонувати навіть попри численні виклики, серед яких — скорочення посівних площ через повномасштабну війну, мінування територій, тимчасова окупація та падіння промислового виробництва, зокрема в металургійній галузі, де до війни на експорт припадало до 80% продукції.

Харкавенко також зазначив, що весна традиційно є періодом зниження експорту агропродукції. Зростання обсягів, як правило, починається з середини літа.

Додамо, за підсумками квітня портові оператори у морських портах України обробили 9 млн 912 тис. т вантажів, що майже вдвічі перевищує показник аналогічного періоду 2023 року.