ЦПД: росія намагається розширювати свій вплив у країнах Латинської Америки

росія намагається розширювати свій вплив у країнах Латинської Америки, прикриваючись культурною та освітньою співпрацею.

Про це інформує Центр протидії дезінформації у неділю, 3 серпня.

Так, 31 липня у столиці Куби - Гавані - стартував фестиваль російського кіно, організований за сприяння російських державних структур - "роскіно" та Мінкульту.

У межах фестивалю кубинцям демонструватимуть російські кінофільми, більшість з яких містять "традиційні цінності", тобто є пропагандистськими.

"Ці стрічки виправдовують війну, глорифікують російську армію та культивують ненависть до Заходу", - пояснили у ЦПД.

І додали, що хоч росія й виставляє такі ініціативи як "частину культурного діалогу", насправді це інструмент кремлівської пропаганди.

"За такими діями рф намагається формувати коло підтримки на міжнародній арені, впливати на політичні, економічні та військові процеси", - попередили у Центрі.