У Європі привітали призначення нового керівника БЕБ

Посли держав Групи семи привітали призначення керівником Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського, який переміг за підсумками конкурсу.

Відповідну заяву вони опублікували у соцмережі Х у середу, 6 серпня.

"Це важливий крок з боку Кабінету міністрів України на підтримку прозорого та підзвітного керівництва, що зміцнює інституцію та сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні", - наголосили у заяві.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос також привітала призначення Цивінського. За її словами, призначення керівника БЕБ є важливою реформою, яку активно підтримує Євросоюз.

"ЄС підтримує цей крок на шляху до зміцнення інститутів та членства в ЄС. Прогрес має тривати", - написала Кос у соцмережі Х.

