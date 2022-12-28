Детективи БЕБ заарештували стратегічну сировину, яка належить прокремлівському олігарху

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України заарештували 166 тис. тонн стратегічної сировини – залізної руди, що перебуває у власності іноземної компанії, на близько 1,8 млрд грн.

Згідно з пресрелізом БЕБ у вівторок, юридична особа-нерезидент зареєстрована в країні ЄС разом з іншими російськими компаніями, афілійованими з громадянином російської федерації – олігархом, наближеним до президента росії, без уточнення його імені.

Водночас пояснюється, що співробітники БЕБ викрили цю компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Уточнюється, що протягом 2021-2022 років цю продукцію було задекларовано під час переміщення територією України до країн Азії, у митному режимі "Транзит", на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

"Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які сплачують під час імпорту товарів на територію України, службові особи компанії використовували механізм так званого перерваного транзиту. Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Фактично службові особи компанії намагалися відвантажувати товар суб'єктам господарювання – резидентам України", - констатується в пресрелізі.

БЕБ стверджує, що збитки бюджету Україні внаслідок ухилення від сплати податку на додану вартість становлять понад 118 млн грн.

Під час оперативно-слідчих заходів у кількох морських портах України заарештовано 166 тис. тонн залізної руди, що належать згаданій компанії.

"Ми розуміємо, що відсоток проникнення російського капіталу в нашу економіку дуже високий. У цьому переконуємося щоразу, виявляючи ці активи. У межах своїх повноважень БЕБ розслідує правопорушення в економічній сфері компаній, що прямо або опосередковано пов'язані з росією та Білоруссю, і здійснює арешт їхніх товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів, активів тощо. Докладаємо зусиль, щоб майно та кошти, отримані від діяльності пов'язаних із громадянами ворожих держав підприємств на території України, не працювали на країну-терориста", - зазначено в пресрелізі.

Наголошується, що в результаті продукція приноситиме користь країні, територіальним громадам, ЗСУ.

"Арештовану руду буде передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА)", - зазначив директор БЕБ Вадим Мельник, слова якого наводить пресслужба.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів в особливо великих розмірах), здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора та оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.