Голова БЕБ повідомів про нову кадрову політику у відомстві

Новопризначений голова Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський повідомив, що при відомстві буде створено дисциплінарну та атестаційну комісії, а також комісію з добору кадрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".

Ці органи покликані забезпечити формування оновленої, міцної та доброчесної професійної команди, що є одним із ключових завдань БЕБ.

Цивінський підкреслив, що цей процес забирає значний час і ресурси, але без побудови злагодженої команди Бюро не зможе ефективно виконувати покладені на нього завдання та виправдати очікування суспільства, партнерів і уряду в довгостроковій перспективі.

Щодо аудиту співробітників, очільник БЕБ зазначив, що перевірка вже розпочалась і охопить практично всіх працівників відомства. Під аудитом він розуміє детальне вивчення процесів, порядків і механізмів внутрішньої взаємодії у Бюро.

БЕБ, Цивінський
Понедельник, 11 августа 2025
