У Міноборони дали роз’яснення, на які виплати має право військовий під час лікування та реабілітації

Військовослужбовці, виконуючи бойові завдання, іноді зазнають поранень, контузій чи інших ушкоджень. У такі моменти вони не залишаються наодинці зі своєю бідою, адже держава передбачає підтримку, зокрема й матеріальну, аби забезпечити лікування, відновлення та гідне ставлення до кожного, хто став на захист України.

Як оплачується час лікування військового, читайте в матеріалі Фактів.

У Департаменті соціального забезпечення Міністерства оборони України дали роз’яснення, на які виплати має право військовий під час лікування та реабілітації.

Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей чітко визначає права військових на соціальний захист, зокрема на різні виплати у разі зазнання поранення, набуття інвалідності або смерті. Передусім за військовослужбовцем зберігається:

Щомісячне грошове забезпечення, яке нараховується відповідно до останньої посади, яку він обіймав до зазнання травми, контузії чи каліцтва.

Він може розраховувати на додаткову винагороду та одноразову грошову допомогу. Так, згідно зі статтею 16 цього закону, держава гарантує виплату одноразової допомоги у разі смерті, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності (навіть без офіційного визнання інвалідності) військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам, які були призвані на навчальні чи перевірочні збори або проходили службу у військовому резерві.

Якщо боєць проходить лікування, незалежно від причини: хвороба чи поранення, грошове забезпечення йому продовжують виплачувати. Це стосується як часу перебування в лікарні (включно з реабілітацією), так і офіційної відпустки для лікування. Проте важливо враховувати часові межі.

Сума виплат військовим під час лікування та реабілітації визначається з урахуванням типу поранення, тривалості перебування на лікуванні, а також статусу військовослужбовця. Має значення, чи він перебуває на стаціонарному лікуванні, у лікувальній відпустці або в розпорядженні командира.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №168, яка регулює деякі виплати військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським і їхнім родинам під час воєнного стану, військові мають право на грошове забезпечення протягом усього періоду лікування травм чи захворювань, що виникли в процесі служби.

Якщо поранення вважається тяжким, то розмір виплат залежить від ступеня тяжкості травми. Якщо в медичних документах зазначено, що поранення тяжке, то військовому протягом усього лікування щомісяця мають виплачувати грошове забезпечення в розмірі 100 000 гривень плюс посадовий оклад.

Якщо під час лікування надається відпустка за станом здоров’я, а після неї ще триває додаткове лікування або реабілітація, то виплати такого ж розміру повинні продовжуватися весь цей час. Тобто військовий із тяжким пораненням отримує щомісяця і 100 000 гривень, і свою посадову зарплату.

У перші чотири місяці з моменту початку лікування військовому нараховують зарплату, як і раніше, відповідно до займаної посади. Якщо ж лікування затягується понад чотири місяці, виплати можливі лише після висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про необхідність продовження лікування.

Такий огляд обов’язково має бути проведений не пізніше, ніж через чотири місяці від початку перебування на лікуванні. Після цього виплати здійснюються на підставі наказу командира частини, і тривати вони можуть максимум до року безперервного лікування, незалежно від того, це лікарня чи лікувальна відпустка.

Нещодавно до Постанови №168 були внесені зміни, які стосуються виплат під час лікування та реабілітації після поранень.

Тепер офіційно закріплено, що військовослужбовець, який дістав поранення, травму, контузію або каліцтво, пов’язані із захистом України, має право отримувати виплати у розмірі 100 тисяч гривень під час проходження реабілітації в стаціонарних медичних закладах.

Щоб отримати виплати, військовим під час реабілітації насамперед потрібно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Якщо комісія ухвалює рішення про необхідність подальшого лікування або реабілітації, наступним кроком є подання рапорту щодо призначення відповідної грошової допомоги.

Звернутися з таким рапортом можна безпосередньо до командування своєї частини або до іншого уповноваженого органу. Крім того, подати рапорт можна й через офіційний мобільний застосунок Армія+.

До рапорту обов’язково слід додати два документи: довідку форми №5, про обставини поранення, а також висновок військово-лікарської комісії.

Якщо військовослужбовець проходить реабілітацію за кордоном, то весь період його перебування у медичних закладах, включно з часом переїздів між ними, вважається безперервним лікуванням. За цей час йому так само повинні нараховуватися всі передбачені виплати.

Окремо варто подбати про збереження всіх медичних документів: форми №100, довідки форми №5, рішення ВЛК та інших. Без цих підтверджень отримати допомогу буде складно, адже саме вони є головним доказом вашого права на виплати.

Окремо йдеться про виплати так званих “бойових”, а саме додаткової винагороди за участь у бойових діях. Мова про 100 тис. грн.

Якщо поранення чи травма, з якою військовий проходить лікування, пов’язані із захистом Батьківщини, то, окрім звичайного грошового забезпечення, йому мають нараховувати й “бойові”. Це стосується часу перебування у стаціонарі (зокрема за кордоном) або під час відпустки для лікування в разі тяжкого поранення.

Проте є нюанси. Основним документом для отримання “бойових” є довідка форми №5 про обставини травми. Вона видається у військовій частині та повинна містити чітке формулювання, що поранення пов’язане саме із захистом України. Якщо в довідці це не зазначено, то додаткову винагороду не нарахують.

Крім того, у довідці має бути уточнено, що боєць був у засобах індивідуального захисту, не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, не вчинив кримінального правопорушення та не завдав собі шкоди навмисно. Якщо хоча б один із цих пунктів порушено, то додаткову винагороду не виплатять.

Після виписки з лікарні виплата 100 тисяч гривень (бойових) можлива тільки у разі, якщо боєць направлений у відпустку для лікування тяжкого поранення. І це має бути чітко прописано у висновку ВЛК. Якщо ж поранення не визнане тяжким, то виплата припиняється.

Навіть якщо військовослужбовець знову потрапляє на лікування з тієї ж причини, повторне стаціонарне перебування через старе поранення, контузію чи травму, то виплати за таких умов також передбачені. Головне, щоб це було обґрунтовано медичними показаннями, і поранення було офіційно пов’язане із захистом держави.

Якщо ж боєць не отримує грошове забезпечення або додаткову винагороду після поранення, варто діяти через рапорт. Його слід написати на ім’я командира та обов’язково додати копію довідки про поранення.

У разі відмови можна звернутися на гарячу лінію Міноборони або за допомогою до юристів. Судова практика доводить: якщо є законні підстави, військовослужбовцям вдається домогтися виплат навіть через суд.