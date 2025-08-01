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Українські військові отримають додатково 15 днів відпустки

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Українські військові отримають додатково 15 днів відпустки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив із військовим командуванням рішення щодо надання українським військовим додатково 15 днів відпустки. Воно має запрацювати у серпні.

Зеленський підписав закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам і рідним воїнів.

"Це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв", — сказав глава держави.

Він також погодив із військовим командуванням рішення про додаткові 15 днів відпустки для українських захисників. Зеленський доручив, щоб у серпні це рішення запрацювало.

Зеленський, військові, відпустка
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