Українські військові отримають додатково 15 днів відпустки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив із військовим командуванням рішення щодо надання українським військовим додатково 15 днів відпустки. Воно має запрацювати у серпні.
Зеленський підписав закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам і рідним воїнів.
"Це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв", — сказав глава держави.
Він також погодив із військовим командуванням рішення про додаткові 15 днів відпустки для українських захисників. Зеленський доручив, щоб у серпні це рішення запрацювало.
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