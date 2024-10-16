В Україні вводять єдину соціальну допомогу: хто її може отримати, та скільки заплатять

Міністерство соціальної політики України у 2025 році розпочне експеримент, в рамках якого різноманітні соціальні виплати будуть замінені єдиною державною соціальною допомогою. "Апостроф" розбирався, хто матиме право на її отримання, і якими можуть бути виплати для тієї чи іншої категорії громадян.

В Україні може з’явитися новий вид державної допомоги. Йдеться про так звану базову соціальну допомогу, яку пропонує впровадити Міністерство соціальної політики – поки що у вигляді експерименту – вже у 2025 році.

Це буде уніфікована допомога, на яку зможуть претендувати ті, хто вже отримують від держави певні виплати, чи мають на них право. Отримання такої допомоги буде добровільним, проте, у разі її виплати, попередні види допомоги припиняться, хоча саме право на ту чи іншу соцдопомогу людина не втратить.

Отже на базову соціальну допомогу можуть претендувати ті, хто отримують (чи мають право отримувати):

- допомогу для малозабезпечених родин;

- допомогу на дітей одиноким матерям;

- допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних родинах;

- тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме;

- допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

- соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Розмір базової соціальної допомоги на сьогодні складає 4500 гривень, 100% від цієї суми (а, точніше, різниці між цією сумою і сукупним доходом родини у розрахунку на одну особу) отримуватиме уповноважений член родини, а всі інші – 70% він цієї суми. При цьому діти до 18 років та люди з інвалідністю I та II груп також отримуватимуть 100% базової соцдопомоги.

Громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього стажу, щоб отримувати пенсію за віком, теж можуть претендувати на базову соціальну допомогу. Проте її розмір залежатиме від страхового стажу:

- до 10 років – 53%;

- від 10 до 20 років – 62%;

- від 20 до 30 років – 70%;

- від 30 років – 88%.

Жорсткі умови

Аби отримати базову соціальну допомогу, родина спочатку має подати відповідну заяву.

Після цього визначається сукупний дохід родини – він автоматично розраховується за квартал, який передує місяцю перед місяцем, коли подана заява.

У дохід зараховуються – зарплати, пенсії, стипендії, грошове забезпечення військовослужбовців, допомога по безробіттю, а також дивіденди, грошові перекази з-за кордону.

У той же час, НЕ включають у сукупний дохід:

- одноразову допомогу при народженні чи усиновленні дитини;

- одноразову винагороду матерям-героїням;

- дитячі виплати при встановленні опіки чи піклуванні, виплати на дітей-сиріт, тимчасові виплати на дітей без батьківського піклування, які тимчасово влаштовані в сім'ї чи будинок сімейного типу;

- виплати ВПО на проживання та компенсацію витрат на їхнє тимчасове розміщення;

- пільги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу.

Також при призначенні базової соціальної допомоги як дохід на враховуватимуть раніше отримані види допомоги, які вона замінить.

Існують певні обмеження на отримання базової соцдопомоги, якщо у родині є працездатні особи віком від 18 років, які не працюють, не зареєстровані у центрі зайнятості, не є військовослужбовцями, підприємцями, студентами, що навчаються на денній чи дуальній формі.

Але й тут є виключення, зокрема, якщо ці люди:

- сплатили єдиний соціальний внесок (ЄСВ) не менше мінімального за три місяці;

- доглядають за дітьми до трьох років чи до шести років, якщо це догляд за тяжкохворою дитиною, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за особами, які досягли 80-річного віку, або якщо вони надають соціальні послуги з догляду;

- втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату, в том числі через недостатність страхового стажу.

Обмеження щодо отримання базової соціальної допомоги також застосовуються, якщо:

- протягом 12 місяців перед зверненням хтось з членів родини придбав нерухомість, транспортний засіб, цінні папери, віртуальні активи, будматеріали, товари довгострокового вжитку, або одноразово сплатив за роботи чи послуги (крім медичних, освітніх, житлово-комунальних в межах соціальної норми), валюту, банківські метали на суму 100 тисяч гривень і більше;

- хтось з членів родини має депозит або облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 100 тисяч гривень і більше;

- у власності родини є друга квартира або будинок (не враховується житло на території бойових дій, тимчасово окупованих територіях, знищене або непридатне для проживання житло, житло, отримане дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування);

- у власності є більше одного транспортного засобу, що був випущений менше 15 років тому (крім тих, що були отримані безоплатно чи на пільгових умовах через органи соціального захисту, або придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу).

Хто скільки отримає

Отже, як бачимо, багато хто має право на отримання базової соціальної допомоги, проте умови її отримання є доволі суворими, як, до речі, і для отримання інших соціальних виплат, які існують сьогодні.

Заяви на отримання базової соцдопомоги можуть подаватися у територіальні відділення Пенсійного фонду України, центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) та через застосунок "Дія".

В рамках експерименту базова соціальна допомога надаватиметься протягом шести місяців, але не довше, ніж до 31 грудня 2026 року, коли експеримент має закінчиться. Тобто тим, хто дійсно бажає отримати такую допомогу, не варто зволікати із подачею заяви.

Міністерство соціальної політики розраховує, що у 2025 році базову соціальну допомогу отримуватимуть трохи більше, ніж 500 тисяч українських родин. На відповідні виплати скерують 5,4 мільярда гривень. У 2026 році кількість отримувачів базової соцдопомоги, за розрахунками Мінсоцполітики, дещо збільшиться – до майже 554 тисяч родин, як і фінансування виплат – до близько 6 мільярдів гривень. Тобто середня виплата базової соцдопомоги складе трохи більше 10 тисяч гривень.

Очевидно, що подавати на базову соціальну допомогу має сенс тим, хто завдяки неї отримуватиме більше, ніж від поточної допомоги.

Як це можна порахувати?

Найпростіше це зробити для пенсіонерів, точніше для тих, хто досягнув пенсійного віку, але права на отримання пенсії не має.

Найчастіше неможливість отримувати пенсійні виплати пов’язані із браком страхового стажу. Вимоги до якого, до речі, з року в рік стають все суворішими.

Пенсійний вік в Україні складає 60 років як для чоловіків, так і для жінок, проте, для того, щоб отримувати пенсію, досягши цього віку, людина, станом на 2024 рік, повинна мати не менш, ніж 31 рік страхового стажу (2025 року це вже буде 32 роки, а 2026 року – 33 роки). Для того, щоб отримувати пенсію у 63 роки, треба мати стаж не менше 21 року (2025 року буде 22 роки, 2026 року – 23 роки). Для того, аби почати отримувати пенсію у 65 років, стаж має бути як мінімум 15 років (в наступні роки він не змінюватиметься).

Ті, хто не мають достатнього стажу, з 65 років можуть отримувати так звану соціальну пенсію, хоча правильніше її назвати соціальною допомогою. Соціальна пенсія не може бути меншою за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні це 2361 гривня, і у 2025 та 2026 роках він, як очікується, залишиться без змін.

Візьмемо для прикладу людину 65 років, яка мешкає одна в квартирі чи будинку. Ця людина через певні обставини – безробіття після розвалу СССР, робота за кордоном без сплати ЄСВ в Україні – майже немає стажу, який дозволив би їй отримувати українську пенсію. Втім, вона має право на соціальну пенсію у розмірі 2361 гривня. Нагадаємо, люди пенсійного віку, чий стаж складає менш, ніж десять років, отримуватимуть лише 53% від розміру базової соціальної допомоги – тобто 2385 гривень. Різниця складає всього 24 гривні, і теоретично така людина може вирішити оформити собі саме базову соцдопомогу, але практично…

Інший приклад. В помешканні проживають дві людини, яким за 60. Їм також бракує стажу для отримання повноцінної пенсії за віком, але у обох напрацьовано по 20 років чи трохи більше. Ці люди отримують соціальну пенсію, і разом в них виходить 4722 гривні на місяць. Проте, якщо вони оформлять базову соцдопомогу, зі стажем, який в них є, вони отримуватимуть по 70% від її повного розміру – по 3150 гривень, разом – 6300 гривень. Різниця більш значна – 1578 гривень, а тому такому подружжю має сенс подавати саме на базову соціальну допомогу.

Розглянемо інші випадки.

Наприклад, одинока мати, в якої дві дитини у віці двох та п’яти років. Допомога для кожного з дітей зараз встановлена на рівні прожиткового мінімуму для дітей до шести років - 2563 гривень. Разом це 5126 гривень. Проте, у разі призначення базової соцдопомоги, яка, нагадаємо, для дітей віком до 18 років складатиме 100% повного розміру, загальна сума виплати має скласти 9000 гривень. Як бачимо, різниця дуже суттєва – 3974 гривні. Тобто такій матері-одиночці буде прямий сенс оформити на дітей базову соціальну допомогу.

Ще один приклад – родина з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). На сьогодні дорослі ВПО отримують 2000 гривень на місяць, діти та члени родини з інвалідністю – 3000 гривень на місяць. Якщо йдеться про родину з двох дорослих та двох дітей, сукупно вона отримує 10 тисяч гривень. У разі оформлення базової соцдопомоги сума зросте до 12,15 тисячі гривень – різниця у понад 2000 гривень, які напевно зайвими не будуть.

Без прожиткового мінімуму

Таким чином, можемо констатувати, що у більшості випадків оформлення саме базової соціальної допомоги, принаймні, у тому вигляді, в яклму це анонсовано Міністерством соцполітики, вигідніше, ніж отримування нині існуючих видів допомоги.

Але для чого це державі?

По-перше, уніфікація. Зараз в Україні існують різні види соцдопомоги, які пропонується замінити одним (це не означає, що йдеться про те, що усі отримуватимуть однакові суми, адже будуть запроваджені різні коефіцієнти, а також буде враховуватися сукупний дохід домогосподарств).

Багато існуючих соцвиплат прив’язано до прожиткового мінімуму. Проте влада давно вже планує відв’язатися від прожиткового мінімуму в тому, що стосується соцдопомоги, а, можливо, і взагалі від нього відмовитися, оскільки він не відповідає реаліям життя, а також тому, що до нього також прив’язані розміри штрафів, посадових окладів тощо. Тому друге завдання впровадження базової соціальної допомоги – відв'язування від прожиткового мінімуму.

При цьому нагадаємо, що поки що призначення та надання базової соцдопомоги надаватиметься українцям у вигляді експерименту. Який може виявитися як успішним, так і не дуже. Та й діятиме експеримент впродовж півроку для кожної родини, яка виявить бажання отримувати таку допомогу, а це означає, що по завершенню цього терміну її виплати закінчаться.

Проте, якщо уряд визнає експеримент успішним, цілком можливо, що базова соціальна допомога стане доступною для багатьох українців. Головне, щоб під приводом проведення соціальної реформи не відбулося масового скорочення виплат, які найуразливіші категорії громадян отримували до початку експерименту. Дочекаємось.