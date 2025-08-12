Пенсійний фонд: Українцям, які працюють за кордоном, будуть зараховувати стаж роботи до страхового стажу

Українцям, які працюють за кордоном, будуть зараховувати стаж роботи до страхового стажу для призначення пенсії. Це стосується тих громадян, яким не вистачає необхідного страхового стажу в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду у Волинській області.

Зарахування стажу, отриманого за кордоном, може відбуватися двома основними способами:

якщо Україна має міжнародний договір з країною, де ви працювали. Тоді стаж буде враховано відповідно до умов такого договору.

якщо ж немає такого договору, тоді до органів Пенсійного фонду України документи, що підтверджують роботу за кордоном. Це можуть бути довідки чи виписки, які видані відповідними органами іншої держави та підтверджують, що цей період роботи зараховується до стажу за їхнім законодавством.

Не зараховуються до страхового стажу періоди трудової діяльності за межами України, особі, яка після на тимчасово окупованих територіях України після 19 лютого 2014 року особам, які: