Сукупний державний борг США перевищив рекордні $37 трлн

США досягли нового історичного максимуму за рівнем державного боргу, що свідчить про стрімке зростання заборгованості та посилення фінансового навантаження на платників податків. Останніми роками борг збільшувався значно швидше, ніж передбачали попередні прогнози.

Державний борг США – це гроші, які федеральний уряд винен своїм кредиторам. До них належать приватні особи, компанії, уряди інших країн, місцеві та державні структури, а також різні організації поза межами уряду США. Щоб залучати кошти, уряд випускає три основні види казначейських цінних паперів:

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – це державні папери, які продаються тільки на внутрішньому ринку. Вони вважаються одними з найменш ризикованих способів інвестування у світі.

Казначейські векселі та облігації. Їхня відсоткова ставка залежить від попиту, і чим більше охочих купити, тим нижчий відсоток, який уряд повинен виплачувати. Низькі ставки свідчать про високий попит на ці папери.

Казначейські цінні папери із захистом від інфляції. Ставка тут фіксована, але номінальна сума боргу коригується відповідно до інфляції, щоб захистити інвесторів від знецінення грошей.

Сукупний державний борг країни перевищив $37 трлн. Це свідчить не лише про прискорене зростання заборгованості, а й про зростання тиску на платників податків.

Дані про державний борг США оприлюднило Міністерство фінансів 12 серпня 2025 року, зафіксувавши їх у своєму фінансовому звіті.

За інформацією AP, ще у січні 2020 року Бюджетне управління Конгресу прогнозувало, що межу в $37 трлн країна перетне лише після завершення 2030 фінансового року. Але COVID-19 змінив ці плани.

Пандемія, яка почалася у 2020 році, паралізувала значну частину економіки США, і уряд при президентах Дональді Трампі та Джо Байдені був змушений масово брати кредити, щоб утримати економіку на плаву та підтримати відновлення.

Тепер борг зростатиме ще швидше. На початку цього року Трамп підписав закон республіканців, що поєднує зниження податків зі збільшенням видатків. За підрахунками Бюджетного управління Конгресу, це додасть $4,1 трлн до боргу протягом наступних 10 років.

Майкл Пітерсон, голова Фонду Пітера Г. Пітерсона, попереджає, що великі державні запозичення призводять до зростання відсоткових ставок, що робить кредити дорожчими для населення та зменшує обсяги інвестицій бізнесу. У результаті виникає “порочне коло”: більше боргу, більше витрат на відсотки та ще більше боргу.

Венді Едельберг, старша наукова співробітниця Інституту Брукінгса, наголошує, що значну роль у цьому відіграє Конгрес, ухвалюючи закони, які визначають податкову та бюджетну політику. За її прогнозом, у 2026-м і 2027 роках США братимуть величезні кредити, і ця тенденція триватиме надалі.

Рахункова палата США нагадує, що зростання боргу безпосередньо впливає на громадян, адже кредити (іпотека, автопозики) стають дорожчими, зарплати – нижчими через скорочення інвестицій, а товари й послуги – ще дорожчими.

Темпи зростання держборгу США, розміри:

$34 трлн – січень 2024 року

$35 трлн – липень 2024 року

$36 трлн – листопад 2024 року

Тобто державний борг США у 2025 зростає на $1 трлн кожні 5 місяців, і це удвічі швидше, ніж у середньому за останні 25 років.

Спільний економічний комітет підрахував, якщо нинішні темпи збережуться, то черговий трильйон з’явиться вже через 173 дні.

Майя Макгінес, президентка Комітету з відповідального федерального бюджету, сподівається, що цей новий рекорд нарешті змусить політиків діяти негайно.