Лубінець розповів про результати перевірок укриттів у Києві

У липні Офіс омбудсмена України розпочав всеукраїнські перевірки захисних споруд. Під час моніторингу фахівці оцінювали стан укриттів, їх доступність для населення та відповідність нормам безпеки.
Про результати перевірок повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За словами Лубінця, у столиці було здійснено понад моніторингових 50 виїздів у 10 районів міста. Як зазначив омбудсмен, більшість укриттів обладнані належним чином: у них є освітлення, місця для сидіння, запас питної та технічної води, є в наявності аптечки.
Водночас моніторинг зафіксував низку серйозних порушень і недоліків:
«Найнебезпечніше – 12% укриттів, позначених на офіційних картах, фактично не існують або використовуються не за призначенням. Ми ініціювали вилучення таких об’єктів з карт, щоб люди не покладалися на неіснуючий захист», – додав Лубінець.
Лубінець наголосив, що право на життя та безпеку є фундаментальним для кожної людини, тому він закликав українців у випадку виявлення недоліків чи проблем з доступом до укриттів повідомляти про це відповідні органи.
