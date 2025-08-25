Сибіга відповів Сіярто: Не потрібно вказувати Зеленському, що та коли робити чи говорити. Він президент України, а не Угорщини

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що існування нафтопроводу "Дружба" залежить від позиції Угорщини. У Будапешті сприйняли цю заяву як погрозу.

Про це пише Delo.ua.

Під час пресконференції Зеленського журналістка запитала в українського президента, чи з’явилося в України більше важелів впливу на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після ударів по нафтопроводу "Дружба".

Зеленський, посміхнувшись, відповів на це запитання грою слів, натякнувши на удари по трубопроводу, яким російська нафта постачається до Угорщини.

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною, а тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини", - заявив президент України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про "погрози" на адресу його країни з боку Зеленського після його жарту.

"Володимир Зеленський використав державне свято України для грубої погрози на адресу Угорщини. Угорщина рішуче відкидає погрози українського президента", — написав Сіярто.

Дипломат звинуватив Україну в "серйозній атаці на безпеку угорського енергопостачання". За словами Сіярто, атаки на енергетичну безпеку в Будапешті тлумачать як "атаки на суверенітет".

"Війна, в якій ми не маємо нічого спільного, не є законним виправданням для порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити погрожувати Угорщині й припинити ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку", — заявив Сіярто.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на заяви свого угорського колеги про президента України та нафтопровід "Дружба", порадив Будапешту диверсифікувати поставки енергоресурсів та стати незалежними від росії, як і решта Європи.

"Я відповім в угорському стилі. Не потрібно вказувати українському президенту, що та коли робити чи говорити. Він президент України, а не Угорщини", - підкреслив очільник МЗС України.

Він додав, що енергетична безпека Угорщини у руках її керівництва.