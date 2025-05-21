Сибіга: Закликаємо країни G7 знизити цінову стелю на російську нафту до $30 за барель

Україна закликає країни Групи семи знизити встановлену цінову стелю на російську нафту з нинішніх $60 до $30 за барель.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Брюсселя, інформує Reuters.

"З нашого погляду, розумна цінова стеля - це $30, - сказав Сибіга журналістам.

Це звернення прозвучало на тлі нових санкцій Європейського Союзу та Великої Британії проти росії. Обмеження спрямовані на так званий "тіньовий флот" танкерів, а також фінансові компанії, що допомагають москві обходити чинні західні обмеження.

У Брюсселі також розглядають можливість перегляду цінової стелі. За даними європейських посадовців, обговорюється зниження до $50 за барель.

Окремо президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і подякував за новий пакет санкцій.

"російська нафта, енергетична торгівля, банки і фінансові схеми - найболючіші точки для Росії. А отже - найкорисніше для миру", - зазначив Зеленський.

Він додав, чим більший тиск на росію, "тим більше мотивів у москви рухатися до справжнього миру".