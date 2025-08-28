ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії

Середній розмір заробітної плати у липні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 455 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду у Фейсбуці.

«26 серпня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за липень 2025 року. Він становить 20 455 гривень 65 копійок», - ідеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, у червні 2025 року цей показник становив 22 336,81 грн.