ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії

Середній розмір заробітної плати у липні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 455 грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду у Фейсбуці.
«26 серпня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за липень 2025 року. Він становить 20 455 гривень 65 копійок», - ідеться в повідомленні.
https://static.ukrinform.com/photos/2025_08/1756301454-557.jpg
Згідно з оприлюдненими даними, у червні 2025 року цей показник становив 22 336,81 грн.
