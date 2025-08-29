Гринчук: Попри російські атаки, енергетики роблять все можливе для стабільного проходження зими

рф посилює атаки енергетичної інфраструктури, використовуючи різні типи озброєння одночасно та застосовуючи прицільні масовані удари по окремих об’єктах, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.
"Ми бачимо, що на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури бувають прицільні масовані атаки, коли на один з об’єктів газової інфраструктури 20 дронів одночасно прилітає. І 40, і 60 дронів також прилітає. Крім того, страждають шахти в Донецькій та Дніпропетровській областях. Ці атаки і є найбільшим викликом для енергетики та опалювального сезону", – сказала Гринчук в ефірі Єдиного марафону в четвер.
Вона також зазначила, що мало не щодня та щоночі від російських атак зазнають пошкоджень різні енергооб’єкти в різних областях.
"Страждають і газова, і електроенергетична інфраструктура, особливо в прифронтових областях, зокрема, Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській. Учора в Сумах був сильно пошкоджений енергооб’єкт, і цифра відключень досягла одночасно 200 тис. споживачів. Енергетики їх заживили, а потім повторний обстріл. Втім, на ранок залишалися відключеними 20 тис, бо більшу частину споживачів підключили", – описала ситуацію міністерка енергетики.
Гринчук наголосила, що Україна веде підготовку до опалювального сезону згідно з планом за всіма визначеними напрямками, які включають і відновлювальні роботи, і посилення захисту об’єктів. За її словами, енергетики роблять все можливе для стабільного проходження зими.
