Міненерго не виключає можливості тривалих відключень електроенергії в Україні у разі продовження російських ударів по енергетичній інфраструктурі, однак наразі вважає передчасним робити такі прогнози. Про це заявила очільниця енергетичного відомства Світлана Гринчук, передає «Главком» з посиланням на «Уніан».

За словами Гринчук, ситуація в енергосистемі залежатиме від масштабів і частоти російських атак, а також від темпів відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання. «Звичайно, ми готуємося до різних варіантів і до найгірших, в тому числі. Але сподіваємося, що, спільними зусиллями, нам вдасться зберегти роботу енергосистеми та обійтися без довготривалих відключень», – сказала вона.

Міністерка нагадала, що через атаки Росії вже запроваджено графік погодинних відключень на Чернігівщині. Вона зазначила, що росіяни повторно атакують енергетику регіону, невдовзі після відновлення електропостачання.

«Говорити про те, що в нас будуть довготривалі відключення зарано… Але, на жаль, ми маємо досвід попередніх років, коли ситуація змінюється кожного дня і можна чекати чого завгодно», – підсумувала Гринчук.