Міноборони: В українському війську можуть з’явитися цифрові офіцери і команди

У Збройних силах планують впроваджувати IT-вертикаль і додавати позицію CDTO (Chief Digital Transformation Officer — це керівник цифрової трансформації, ред.). У війську можуть з’явитися цифрові офіцери і команди. Це буде вертикаль, яка допоможе швидко впроваджувати IT-рішення і мати зворотний зв’язок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію DOU.

"Хочемо, щоб у підрозділах, бригадах, корпусах з’явилися цифрові офіцери і цифрові команди. Плануємо, що цифровий офіцер "дійде" і до батальйону… Цифрові команди повідомлятимуть, які продукти працюють, а які ні. Ця вертикаль повинна забезпечити і розумну постановку задач для розвитку систем у майбутньому", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук на спільній презентації Мінцифри, Міноборони та Brave1.

За її словами, реформа має на меті впровадити ІТ-експертизу в усі підрозділи Міністерства оборони, Генштабу та ЗСУ. Це дозволить військовим фахівцям виступати замовниками, формулювати технічні завдання та розвивати системи, які безпосередньо використовуються на передовій. Наразі, попри існування десятків ІТ-команд, бракує експертизи з боку замовника для управління цими рішеннями.

Цифрові посади будуть доступні як для чинних військовослужбовців, так і для мобілізованих або залучених за контрактом цивільних ІТ-спеціалістів.

Хоча деталей щодо зарплат ще немає, Ферчук зазначила, що оплата праці відповідатиме загальнодержавним нормам для військовослужбовців. Рівень тилової служби залежатиме від місця призначення (батальйон, командування чи корпус).

Для синхронізації роботи та уникнення дублювання зусиль створюється Цифровий комітет, що складатиметься з ІТ-фахівців, які займатимуться архітектурою, продуктами та нормативно-правовими змінами.

"У війську працюють тисячі фахових айтівців, і всі щось пишуть. Тож ми хочемо поєднати це все єдиною дорожньою мапою, дати цифрову вертикаль, щоб вся інформація йшла знизу вгору до нас, а тоді згори вниз з визначеними пріоритетами. Це допоможе пришвидшити цифровізацію", — додала заступниця міністра.

Реформу планують затвердити до кінця 2025 року шляхом внутрішніх нормативних актів. Це системна зміна, що допоможе масштабувати цифровізацію в армії та поєднати тисячі фахових ІТ-спеціалістів у єдину систему. Також у планах до кінця року запустити сервіс "е-ТЦК".