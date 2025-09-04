Сибіга: Сім країн світу готові провести зустріч між Зеленським та путіним

Щонайменше сім країн готові провести зустріч між президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
За словами міністра, серед цих країн – Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки.
Він зазначив, що такі пропозиції є серйозними і Зеленський готовий до зустрічі з путіним у будь-який момент.
"Однак путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції. Лише посилення тиску може змусити росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу", – наголосив Сибіга.
Третього вересня путін під час візиту до Китаю знову ухилився від можливої зустрічі з Зеленським, "запросивши" його до москви.
Реагуючи на останні слова путіна, глава Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко заявив, що "немає жодної різниці", що заявив диктатор, оскільки той "постійно втілює ротом інформаційні та когнітивні операції, які проводить росія".
