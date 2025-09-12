Войти

Держстат: В Україні індекс інфляції за серпень 2025 року становить 99,8%

121

У експрес-випуску від 9 вересня 2025 року Держстат оприлюднив дані щодо рівня споживчих цін та індексу інфляції за серпень. У звіті порівняли серпневі показники як із попереднім місяцем, так і з відповідним періодом минулого року.

Який індекс інфляції у серпні 2025 року та як сильно зросли ціни, читайте в матеріалі Фактів.

Індекс інфляції за серпень 2025 року становить 99,8%. У серпні 2025 року споживчі ціни порівняно з липнем знизилися на 0,2%, а якщо порівнювати з серпнем 2024 року зросли на 13,2%. Базова інфляція у серпні 2025 року порівняно з липнем становила 0,5%, а відносно серпня 2024 року – 11,4%.

На споживчому ринку в серпні подешевшали продукти харчування та безалкогольні напої – на 0,8%. Найбільше знизилися ціни на овочі та фрукти – на 12,7% та 10,2% відповідно. Ціни на рис і цукор знизилися на 1,5% та 1,0%.

Водночас подорожчали сало, яйця, м’ясо та м’ясопродукти, риба та рибні продукти, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникова олія та масло – їхня вартість зросла в межах 0,4–4,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%. Одяг і взуття стали дешевшими на 3,2%, зокрема взуття – на 3,9%, одяг – на 2,7%.

У сфері зв’язку спостерігалося зростання цін на 2,7%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 4,7%.

Індекс споживчих цін (ІСЦ, інфляція) відображає зміну цін і тарифів на товари та послуги, які населення використовує для власного споживання.

Він розраховується щомісяця на основі даних про ціни, які збирають органи державної статистики через щомісячний моніторинг ринку, а також з урахуванням витрат домогосподарств на кінцеве споживання по країні, що визначається за результатами вибіркових обстежень умов життя.

Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ, базова інфляція) є частиною ІСЦ і показує більш стабільну динаміку цін, зокрема короткострокові коливання, спричинені шоками пропозиції або адміністративними змінами тарифів. Він розраховується за тією ж методологією, що й ІСЦ, і дає змогу оцінити довгострокові тенденції зростання цін.

інфляція, ІСЦ
