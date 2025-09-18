Войти

Reuters: Для проходження опалювального сезону Україні необхідно закупити ще від 1 до 2 млрд кубометрів газу

97

Україна на зиму вже накопичила більше 80% від необхідного об'єму газу у сховищах. Проте, щоб досягнути поставлених цілей та об'ємів, необхідно закупити блакитного палива приблизно на 1 мільярд доларів. Основною причиною такої необхідності є постійні російські атаки, які створюють ризики для опалювального сезону. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

За словами члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка, у сховищах зараз зберігається близько 11 млрд кубометрів газу, що становить понад 80% від цілі у 13,2 млрд.

Аналітики ExPro вважають об'єм накопиченого газу ще більшим – приблизно 12 млрд кубометрів, або 90%. Однак цього все одно недостатньо, і доведеться покрити ще від 1 до 2 млрд кубометрів за рахунок внутрішнього видобутку чи імпорту.

"Якщо газова інфраструктура буде пошкоджена, нам доведеться шукати дорогі ресурси, щоб компенсувати дефіцит", – попередив Бойко.

Сергій Макогон, який є колишнім керівником української ГТС, нагадав, що торік Україна увійшла в зиму з 12,8 млрд кубометрів, але через російські удари по газовій та енергетичній інфраструктурі цього не вистачило.

"Це поставило країну на межу відключення газу", – зазначив він, оцінюючи потребу у новому сезоні на рівні 1–1,5 млрд кубометрів, а це близько $900 млн.

Директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко наголосив, що оптимальний рівень запасів для стабільної зими мав би становити щонайменше 14 млрд кубометрів.

В матеріалі Reuters йдеться про те, що до війни з росією Україна видобувала до 20 млрд кубометрів газу щороку, однак нинішні показники засекречені.

Основні поставки йдуть з Угорщини, але швидко зростають і обсяги через Польщу. До 2026 року Варшава планує подвоїти пропускну спроможність газопроводу з Україною до 4 млрд кубометрів на рік. Також розглядається імпорт американського ЗПГ через Німеччину, Грецію, Литву та Польщу.

Андрій Коболєв – колишній голова "Нафтогазу" вважає, що імпортувати газ вигідніше, ніж зберігати його, адже рф постійно атакує територію України, може атакувати й газові сховища.

Україна має найбільші в Європі сховища газу на 30 млрд кубометрів. Торік у них зберігали до 3 млрд кубометрів європейського газу, однак цього року обсяги впали до нуля через загрозу атак.

