Індекс RGBI російських облігацій опустився до 117 пунктів, - ЗМІ

Проблеми з бюджетом та анонсоване підвищення податків призвели до падіння цін та зростання доходностей російських держоблігацій. Індекс RGBI, що відображає вартість облігації федерального займу (ОФЗ), опустився зі 121 пункту на початку вересня до 117. Прибутки довгих паперів зросли приблизно на 1 процентний пункт до 14,4% річних.
Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на експертів.
Його дефіцит за підсумками восьми місяців становив 4,2 трлн руб., що більше річного плану.
На початку наступного тижня (до 1 жовтня) до думи має бути внесений бюджет на наступні три роки, а також поправки до бюджету-2025. Це нині головна інтрига: що запропонує уряд, коли можливості щодо безболісного нарощування видатків, як це було три останні роки, обмежені.
В очікуванні цього вибору центробанк 12 вересня несподівано знизив ключову ставку з 18% до 17%. Ринок чекав від цб різкішого зниження - до 16%, які були закладені в ціни, - і почав переналаштовуватися на вищі ставки.
Голова цб ельвіра набіулліна пояснила рішення цб невизначеністю щодо того, якою будуть бюджетна політика.
За її словами, для цб головне не витрати бюджету, а дефіцит: чим він буде більшим, тим вищою буде ключова ставка. Якщо ж витрати покриватимуться коштом надходження податків, то ставка може бути нижчою.
Прибутки ОФЗ, як і інші ставки на ринку, залежать від ключової ставки та її очікуваної траєкторії.
