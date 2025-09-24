На Запоріжжі розпочалось будівництво тунелів, які мають убезпечити дороги від дронових атак

У Запорізькій області розпочали масштабне будівництво антидронових тунелів, які мають убезпечити дороги від атак ворога.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, мета проєкту — звести 100 км захищених доріг до кінця 2025 року.

Перший тунель уже завершено силами однієї з військових бригад. Ще три споруди готові на 60% — над ними працює Державна спеціальна служба транспорту.

"Після того як ворог почав широко викорситовувати дрони на оптоволокні, логістичні шляхи стали зовсім небезпечними, особливо в близькості до лінії фронту. Близькість — це і 15, і 20 км, адже ворог постійно удосконалює оптоволоконні дрони, сьогодні вони вже можуть летіти на 25-30 км. Саме тому єдиний спосіб захисту — будівництво тунелей з сітками. Ними можуть пересувати не тільки військові, а найголовніше — цивільні", — зазначив Федоров.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин додав, що противник активно завдає ударів по логістиці, намагаючись відрізати передові позиції від найближчого тилу.

"Ворог активно завдає ударів по нашій логістиці, намагаючись відрізати передові позиції від найближчого тилу. Це робиться для того, щоб ми не змогли оперативно здійснювати перекидання необхідних резервів на напрямках, де це потрібно", — сказав Волошин.

За його словами, противник прагне створити в прифронтовій зоні "мертву смугу", де будь-який рух транспорту наражається на ризик удару ворожого дрону. Ця "мертва смуга" сьогодні має ширину до 10 кілометрів.