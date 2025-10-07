Зеленський: Призупинення роботи уряду США не зупинило постачання зброї Україні

Призупинення роботи уряду США ("шатдаун") не зупинило постачання зброї Україні.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільного з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом спілкування з журналістами у Києві, передають Українськi Новини.

"Поставки у нас є, американці нічого не заблокували. Я знаю, що було в засобах масової інформації, що там є "шатдаун", є деякі виклики, вони не заблокували поставки в Україну. Це важливо", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що американці розблокували можливості закупівлі ЗРК Patriot, не тільки ракет, але і систем, питання виключно в грошах.