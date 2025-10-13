Financial Times: США вже кілька місяців надають розвідувальну підтримку Україні

Видання Financial Times повідомило, що США вже кілька місяців надають розвідувальну підтримку Україні для здійснення ударів по стратегічних енергетичних об’єктах росії.

Мета кампанії – послабити російську економіку та підштовхнути кремль до переговорів, пише УНН.

За даними джерел FT, американська розвідка допомагає Україні визначати маршрути, висоту польоту та час запуску безпілотників, що дає змогу обходити російські системи ППО. Завдяки цій підтримці українські сили здійснили удари по низці нафтопереробних заводів і критичних об’єктів енергетичної інфраструктури рф, розташованих глибоко в тилу, далеко від лінії фронту.

москва неодноразово заявляла, що НАТО та США надають Києву розвідувальні дані в реальному часі, називаючи це "прямою участю" у війні. Речник кремля дмитро пєсков підкреслив, що використання "інфраструктури НАТО для передачі даних українцям є очевидним фактом".

Як зазначає Financial Times, Вашингтон і Київ діють спільно, намагаючись послабити військово-промисловий потенціал росії та вплинути на її економічну стійкість. У США вважають, що зниження енергетичних доходів кремля може стати одним із ключових факторів, які змусять володимира путіна розглянути можливість мирних переговорів.