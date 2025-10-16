Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

МВФ: У багатьох найбільших економіках світу державний борг уже перевишує 100% ВВП

93

Глобальний державний борг до кінця 2029 року перевищить 100% глобального внутрішнього валового продукту. У такому разі цей показник досягне рекордної позначки з 1948 року, повідомив Міжнародний валютний фонд у жовтневому звіті Fiscal Monitor.

Це гірший сценарій, ніж прогнозували до пандемії коронавірусу.

За найгіршого варіанту (з 5-відсотковою ймовірністю) борг досягне 124% у 2029 році.

У багатьох найбільших економіках державний борг уже перевищує – або, за прогнозами, перевищить – 100% ВВП. Хоча кількість таких країн упродовж наступних п’яти років, за очікуваннями МВФ, поступово зменшуватиметься, їхня частка у світовому ВВП, навпаки, зростатиме.

До цієї групи належать Канада, Китай, Франція, Італія, Японія, Велика Британія та США. Ці країни мають глибокі й ліквідні ринки державних облігацій, а також широкий спектр інструментів фіскальної політики, що дозволяє вважати їхній борговий ризик помірним.

Менші країни стикаються з набагато гострішими фіскальними труднощами, навіть попри відносно невеликий обсяг боргу.

Понад 55 країн переживають боргову кризу або перебувають під високим ризиком, хоча їхній борг нижчий за 60% ВВП.

Державний борг України теж на шляху до того, щоб перевищити 100% від ВВП. Це вже сталося чи може статися ще до кінця 2025 року.

Перед початком повномасштабної війни Україна змогла скоротити державний борг до 48,9% від ВВП, але відтоді він значно зріс і, за оцінками МВФ, цього року вийде на рівень 108,6%, у 2026-му перевищить 110%, а потім почне поступово зменшуватися.

МВФ вказує, що ситуація з боргом драматично змінилася порівняно з періодом між світовою фінансовою кризою 2008 року та пандемією. Тоді зростання боргу супроводжувалося зниженням процентних ставок, що стабілізувало витрати на його обслуговування.

Зараз процентні ставки значно зросли на світових ринках, а їхня майбутня траєкторія дуже невизначена. Витрати на обслуговування боргу вже чинять тиск на бюджети.

Водночас зростають витрати на оборону, ліквідацію наслідків природних катастроф, впровадження нових технологій, демографічні зміни й розвиток. Все це відбувається на тлі політичного опору підвищенню податків.

МВФ рекомендує країнам переорієнтувати державні витрати на освіту та інфраструктуру, покращити ефективність витрат і управління, а країнам із недостатнім податковим потенціалом поступово збільшити податкові надходження понад 15% ВВП.

МВФ, борг
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 16 октября 2025
Среда, 15 октября 2025
Вторник, 14 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023