Шмигаль: Ми оцінюємо потреби в оборонному бюджеті на 2026 рік у 120 млрд доларів

Міністр оборони України Денис Шмигаль публічно звернувся до партнерів по НАТО з проханням віднайти половину фінансування на потреби оборони України.

Про це він заявив на засіданні Контактної групи з оборони України (відомої також як формат "Рамштайн"), повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Шмигаль наголосив, що Україна потребує допомоги партнерів для того, щоб закрити військові потреби під час ведення війни проти російської агресії: "Ми оцінюємо потреби (в оборонному бюджеті. – "ЄП") на 2026 рік у 120 млрд доларів. Україна покриє 60 млрд з них, і ми просимо партнерів покрити решту".

Денис Шмигаль наголосив, що найпростіше це було би зробити спільним рішенням про виділення невеликої частки оборонних бюджетів союзників на потреби Сил оборони України. "Найефективніший шлях – це виділити 0, 25% ВВП на це", – підкреслив він.

"Якщо це не є досяжним для Європи і неєвропейських партнерів, то єдиним шляхом є позика, забезпечена замороженими російськими активами", – додав Шмигаль.

Також учасники засідання підкреслили важливість ініціативи PURL, розробленої для закупівлі американської зброї за кошти союзників.

