Мінекономіки: Збір пшениці, ячменю та гороху в Україні вже завершений

В Україні станом на 17 жовтня аграрії намолотили понад 34,7 млн тонн зернових та зернобобових культур; збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку вже завершений.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.
«Станом на 17 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 34 748,8 тис. тонн зернових культур на площі 7 979,1 тис. га. Обмолочено 69% площ, засіяних цими культурами», - йдеться у повідомленні.
Так, пшениці намолочено понад 22,78 млн т з площі 5,04 млн га; ячменю - 5,35 млн т (1,35 млн га), гороху – 658,3 тис. т (271,1тис. га), кукурудзи – 4,91 млн т (895,2 тис. га).
Інших зернових і зернобобових зібрано 896,2 тис. т на площі 317,8 тис. га.
Лідерами за обсягами збору традиційно залишаються аграрії Одещини, які намолотили понад 3,77 млн т зернових із 1,13 млн га. Провідні позиції у рейтингу залишаються за Полтавщиною (намолочено понад 2,66 млн т із 564,2 тис. га) та Хмельниччиною (2,47 млн т із 356,9 тис. га).
У Мінекономіки нагадали, що збір пшениці, ячменю та гороху вже завершений.
Олійних культур аграрії зібрали понад 13,58 млн т. Зокрема, ріпаку - понад 3,31 млн т із площі 1,27 млн га, сої - понад 3,08 млн т із 1,34 млн га, соняшнику – 7,19 млн т (3,91 млн га).
Загалом, соняшнику зібрано з 76% засіяних площ, сої – 62%, збір ріпаку завершений.
Цукрових буряків викопано 4,71 млн т на площі 90 тис. га, що становить 45% засіяних площ.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023