Мінекономіки: Збір пшениці, ячменю та гороху в Україні вже завершений

88

В Україні станом на 17 жовтня аграрії намолотили понад 34,7 млн тонн зернових та зернобобових культур; збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку вже завершений.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

«Станом на 17 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 34 748,8 тис. тонн зернових культур на площі 7 979,1 тис. га. Обмолочено 69% площ, засіяних цими культурами», - йдеться у повідомленні.

Так, пшениці намолочено понад 22,78 млн т з площі 5,04 млн га; ячменю - 5,35 млн т (1,35 млн га), гороху – 658,3 тис. т (271,1тис. га), кукурудзи – 4,91 млн т (895,2 тис. га).

Інших зернових і зернобобових зібрано 896,2 тис. т на площі 317,8 тис. га.

Лідерами за обсягами збору традиційно залишаються аграрії Одещини, які намолотили понад 3,77 млн т зернових із 1,13 млн га. Провідні позиції у рейтингу залишаються за Полтавщиною (намолочено понад 2,66 млн т із 564,2 тис. га) та Хмельниччиною (2,47 млн т із 356,9 тис. га).

У Мінекономіки нагадали, що збір пшениці, ячменю та гороху вже завершений.

Олійних культур аграрії зібрали понад 13,58 млн т. Зокрема, ріпаку - понад 3,31 млн т із площі 1,27 млн га, сої - понад 3,08 млн т із 1,34 млн га, соняшнику – 7,19 млн т (3,91 млн га).

Загалом, соняшнику зібрано з 76% засіяних площ, сої – 62%, збір ріпаку завершений.

Цукрових буряків викопано 4,71 млн т на площі 90 тис. га, що становить 45% засіяних площ.

врожай, Мінекономіки
Суббота, 18 октября 2025
Пятница, 17 октября 2025
Четверг, 16 октября 2025
Капитал
