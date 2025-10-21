Войти

Експерт: В Україні загострюється криза у транспортній галузі, спричинена гострим дефіцитом водіїв вантажного транспорту

104
В Україні загострюється криза у транспортній галузі, спричинена гострим дефіцитом водіїв вантажного транспорту. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив паливний експерт, генеральний директор і засновник групи компаній "Prime" Дмитро Льоушкін.

За його словами, дефіцит кадрів становить від 30 до 50%, що вже найближчими місяцями може призвести до перебоїв із доставленням товарів, особливо імпортного походження.

"Транспортних засобів у нас багато, але немає кому ними керувати. Мобілізація — це основне, що у нас з’їло водіїв, можна так сказати. А ще багато хто виїхав за кордон", — пояснив експерт.

Льоушкін наголосив, що у разі збереження нинішніх тенденцій уже навесні 2026 року галузь зіткнеться з кризою.

"Дев’ять тижнів ми ще протримаємося — це до нового року. Потім буде незначний спад активності, десь у січні-лютому, це зазвичай низький сезон. Але у березні нам уже кризи не минути. Це можна сказати факт, і я не бачу, як його відвернути", — зазначив експерт.

Наслідки передусім торкнуться імпортних товарів. У продовольчому сегменті криза буде меншою завдяки заміщенню вітчизняним виробництвом, однак стратегічні імпорти — добрива, насіння, будівельні матеріали — постраждають сильніше. Це призведе до збоїв у ланцюгах постачання.

Водночас експерт уточнив, що криза не зачепить усі сфери однаково. Зокрема, паливо нині доставляється переважно не фурами, як у перші роки повномасштабної війни, а через трубопроводи, річковий транспорт і залізницю.

Експерт прогнозує зростання цін на імпортні товари на 10–15%, залежно від сектору, проте точні показники будуть зрозумілі ближче до березня. Одним зі способів часткового пом’якшення ситуації можуть стати іноземні перевізники. За словами Льоушкіна, польські чи чеські водії могли б допомогти, але лише за умови значного підвищення фрахтів, що призведе до зростання цін.

"Український водій-далекобійник отримує близько 1 300 доларів на місяць. У Європі це 2,5–3 тисячі євро. Якщо українські компанії будуть спроможні платити такі гроші, фрахти мають суттєво зрости. А це вже те, про що ми говоримо — криза: 10–15–20% підвищення вартості перевезень", — зазначив він.

Експерт підкреслив, що розв'язання проблеми дефіциту водіїв є ключем до стабільності цін у багатьох галузях. Серед можливих кроків він назвав збільшення частки бронювання водіїв. Наразі, за його словами, реальними варіантами залишаються українські водії або фахівці з найближчих країн ЄС — Польщі чи Чехії. Водночас уряд поки не вживає системних заходів для розв’язання проблеми.

"Там (у Кабміні - ред.) ще кажуть, що є час, будемо вирішувати проблеми в міру їх надходження. І поки що нічого не робиться з цього питання", — підсумував експерт.

