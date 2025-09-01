Войти

Держстат: Обсяг вантажних перевезень у 2025 році впав на 12,6%

Обсяг вантажних перевезень у січні - липні 2025 року впав на 12,6% порівняно із аналогічним періодом минулого року – до 181,2 млн тонн, такі попередні дані повідомила Державна служба статистики (Держстат) на своєму сайті.

Зазначається, що вантажообіг за звітний період скоротився сильніше – на 13,5%, до 94,37 млрд тонна*км, і якщо за обсягом вантажів у липні вдалося трохи надолужити відставання від минулорічних показників – на 0,8 відсоткового пункту (в.п.), то за вантажообігом воно збільшилося на 0,8 в.п..

Лідером за обсягом перевезення вантажів залишається залізничний транспорт – 92,5 млн тонн, що на 11% гірше за показник семи місяців минулого року.

Вантажообіг залізничним транспортом склав за звітний період 59,66 млрд тонна*км, що на 11,8% менше за такий же період 2024 року. В "Укрзалізниці" швидше зменшення вантажообігу пояснюють більшою часткою більш коротких перевезень у порти.

Автомобільний транспорт за 7 місяців цього року, за даними Держстата, перевіз 66,7 млн тон вантажів, що на 11% гірше за показник 7 місяців минулого року, хоча відставання у вантажообігу менше – всього 4%, що свідчить про зростання дальності автоперевезень.

Показник трубопроводного транспорту становив 21,5 млн тонн, що означає падіння на 21,6%, а його вантажообіг впав на 29,2%.

Невеликий обсяг прийшовся за січень-липень на водний транспорт – 0,5 млн тонн, або всього 45,3% від обсягу січня-липня 2024 року, тоді як показник авіаційного транспорту залишається мізерним через закриття неба – 0,02 млн тонн, що на 19,8% менше за той же період минулого року.

Держстат, вантажні перевезення
