Європа продовжила дію угоди з Україною про автомобільні вантажні перевезення

Європарламент на пленарному засіданні в Страсбурзі 17 червня підтримав подовження до кінця цього року дії угоди між Україною та Європейським Союзом про перевезення вантажів автомобільним транспортом, яка була ухвалена у червні 2022 року.
За проголосували 488 депутатів, проти - 137, 34 - утрималися, повідомляє кореспондент Укрінформу.
На попередньому розгляді у профільному комітеті євродепутати додали до тексту угоди низку нових пунктів. Так, згідно зі змінами, водії повинні мати документи, що підтверджують, що порожні поїздки без вантажу безпосередньо пов'язані з транзитним або двостороннім маршрутом. Водії також зобов’язані наклеювати на лобове скло спеціальну наклейку.
«Транспортні засоби, що виконують автомобільні перевезення відповідно до цієї угоди, повинні мати на лобовому склі видиму та чітко ідентифіковану наклейку. Наявність наклейки вказує на те, що вони можуть користуватися правами, наданими цією угодою. Її відсутність розглядається як невідповідність положенням цієї угоди», - йдеться в оновленому тексті документа.
Одночасно вводяться застереження щодо ринкових порушень, які дозволяють припинити її дію «в конкретних географічних районах, якщо ринок автомобільних перевезень у цьому районі зазнає серйозних порушень, спричинених угодою».
Посилюються також вимоги до операторів перевезень, зокрема щодо боротьби з шахрайством, підробкою документів водіїв та порушеннями правил дорожнього руху.
Після схвалення парламентом угоду буде направлено до Ради ЄС для остаточного ухвалення.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023