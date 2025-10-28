Войти

Орбан: Санкції США проти нафтовидобувних компаній росії були помилкою

Угорський прем'єр Віктор Орбан вважає, що санкції США проти нафтовидобувних компаній росії з позиції Угорщини були помилкою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Віктор Орбан заявив в інтерв'ю La Reppubblica.

За словами Орбана, він скоро відвідає Вашингтон для обговорення питання санкцій проти російської нафти з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми розмірковуємо над тим, як побудувати стійку систему для економіки моєї країни, тому що Угорщина дуже залежить від російської нафти і газу", - зазначив він.

Угорський прем'єр зауважив, що в результаті ціни на енергоносії в його країні "злетять до небес", що спричинить дефіцит запасів.

На питання, чи не пішов Трамп "занадто далеко, зробивши помилку", Орбан відповів ствердно, і додав, шо спробує "знайти вихід, особливо для Угорщини".

