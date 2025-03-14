Орбан тисне. Чому росія може раптово вийти з-під санкцій ЄС

Росія може звільнитись від санкцій ЕС вже зранку 16 березня, якщо Угорщина заблокує їх продовження. Чому цього разу до суто прагматичних вимог Будапешта додались і політичні, і які можуть бути наслідки непродовження дії санкцій, – в матеріалі журналістів РБК-Україна Юрія Дощатова і Романа Кота.

Поки українські дипломати у Джидді налагоджували відносини зі США, виникла загроза ще однієї кризи – цього разу у Брюсселі. Частина санкцій проти Росії може бути знята вже найближчим часом. Вкотре блокує продовження санкцій Угорщина. Джерела РБК-Україна повідомляють, що прогрес у переговорах є. Його навіть можуть закріпити найближчим часом. Однак цього разу, схоже, все зайшло трохи далі, ніж звичайний торг Віктора Орбана.

Що саме під загрозою

Якщо дію санкцій не буде продовжено, то з 16 березня фактично втратить силу регламент Ради ЄС № 833/2014 від 31 липня 2014 року про обмежувальні заходи у зв’язку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні. Саме цей документ доповнювався потім всіма іншими санкційними пакетами, яких на сьогодні вже 16.

Ці пакети містять: заморозку активів та заборону операцій з Центральним банком РФ, відключення великих банків від SWIFT, заборону надання фінансових послуг, включаючи інвестиції та туризм, заборону експорту товарів подвійного призначення та високотехнологічної продукції (чіпи, електроніка, дрони).

Також це обмеження імпорту російських товарів (сталь, вугілля, нафта, газ, золото, алмази, алюміній), обмеження на транспортування та переробку нафти (цінова стеля), закриття повітряного простору ЄС для Росії, санкції проти "тіньового флоту", заборона мовлення російських державних ЗМІ в ЄС (RT, Sputnik та інші).

І головне, персональні санкції: заборона на в'їзд та заморожування активів російських чиновників, олігархів та пропагандистів, санкції відносно військових, відповідальних за агресію. Мова йде про понад 2400 осіб, компаній та інших організацій.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк переконаний, що у разі непродовження санкцій буде відмінено всі 16 санкційних пакетів. "Всі санкційні пакети проти РФ прийняті в рамках одного режиму (один регламент ЄС - ред.), що передбачає необхідність продовження. Немає продовження – втрата сили всіх санкцій", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Але що і як саме може бути скасовано, стане зрозуміло лише після розгляду питання Радою ЄС. "Якщо підходити теоретично – то скасувати можуть будь-які пакети санкцій, запроваджені проти Росії. Це суверенне рішення того суб’єкту (окремої країни чи групи держав, як ЄС), які їх запроваджували – вводити, доповнювати, переглядати, скасовувати частково чи повністю застосовані обмеження", – зазначив в коментарі РБК-Україна голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Ризик розморозки коштів

Всі згадані обмеження, безумовно, стануть позитивними для Кремля, але в середньостроковій перспективі. Проте є категорія санкцій, зняття яких буде відчутне одразу.

Щодо конкретних напрямів санкцій, то Росія неодноразово давала зрозуміти, що її цікавитиме насамперед скасування енергетичних санкцій, санкцій проти технологічного сектору, візові, персональні санкції, розблокування частини заморожених активів (не суверенних - ред), зазначив Гетманцев.

Серед таких санкцій – блокування активів підсанкційних фізичних осіб: будинки, яхти, рахунки, інша власність російських олігархів, пропагандистів та інших осіб, проти яких запроваджено обмеження. "Ці рішення постійно оскаржуються у різноманітних іноземних судах з різною успішністю – хтось такі суди виграє, хтось програє. Там є і відносно невеликі, і великі суми, але це не основна маса активів", – зазначив Гетманцев.

Однак мова не йде про ті 300 мільярдів доларів активів Центробанку РФ, які вже зараз опосередковано використовуються для підтримки України у механізмі ERA від Великої сімки. Це – по суті, позика на загальну суму 50 млрд доларів, видана під непередбачувані доходи від знерухомлених російських активів. Щодо подовження заморозки цих коштів – рішення будуть ухвалювати в липні.

Активи, які тепер можуть бути розморожені – приватні, тож Україна напряму нічого не втратить від їх розблокування. "Вони обліковуються окремо від 300 мільярдів доларів.Там зовсім інша процедура і над цим ніхто серйозно не працює", – зазначила в коментарі РБК-Україна голова Міжнародного центру української перемоги Олена Галушка.

Політична позиція Угорщини

На відміну від США, де санкції апріорі безстрокові, у Євросоюзі їх необхідно продовжувати щопівроку. Для цього потрібна згода всіх країн-членів Євросоюзу. І практично щоразу хтось з країн використовував це, аби виторгувати собі певні преференції. Зазвичай зловживала цим Угорщина, а в останній час – і Словаччина.

Так сталось і цього разу. Угорщина вимагала виключити зі санкційного списку вісьмох осіб.

За даними російського опозиційного видання "Система", це близький до Путіна олігарх Алішер Усманов, його сестра Гульбахор Ісмаїлова, ще один олігарх Михайло Фрідман, голова правління холдингової компанії "Уралхім" Дмитро Мазепін, акціонер компанії "Акрон" В'ячеслав Моше Кантор, міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов і керівник групи Allians Муса Бажаєв.

За даними Financial Times, посол Угорщини в ЄС "вимагав, щоб Фрідман, який заробив свої статки у Росії перед тим, як десять років тому переїхав до Лондона, був вилучений зі списку". В обмін на це, Угорщина дозволить продовжити всі інші санкції.

Крім того, у вимозі виключити олігарха із санкційного списку Угорщину несподівано підтримав Люксембург. Минулого року Фрідман подав позов проти цієї країни, адже в ній знаходиться його частка в лондонській інвестиційній компанії LetterOne. Тепер олігарх вимагає відшкодування збитків у розмірі 15,8 мільярда доларів, які пов’язані із санкціями. Зняття санкцій дозволить Люксембургу не відшкодовувати збитки. Тем не менш, якщо з Угорщиною вдасться досягти компромісу, то є вірогідність, що і Люксембург піде на поступки.

Разом з тим, існують обґрунтовані побоювання, що цього разу Угорщина заблокує зняття санкції і з інших міркувань, оглядаючись на позицію Трампа і Путіна в контексті перемовин щодо України. "Ми бачили позицію Орбана, що ЄС не повинен перешкоджати мирним ініціативам президента Трампа. Тобто якщо позиція Трампа буде в тому, щоб зняти санкції, Орбан точно заблокує їх продовження", – зазначила Галушка.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 4 березня здійснив візит до США, де мав розмову із державним секретарем Марко Рубіо "про нашу прихильність до припинення війни в Україні та можливості тіснішої співпраці".

Поки що позиція самих Штатів щодо Росії невизначена. Путін поки дав досить розмиту відповідь на домовленості України та США у Джидді, тож і Трамп поки чекає більш конкретних кроків Москви. І, вочевидь, тоді вирішуватиме, чи далі тиснути на Кремль санкціями, чи їх послабити. Відповідно, і позиція Угорщини залишається двозначною.

Та попри це, перелік вимог Угорщини поступово зменшується. Ще два тижні тому, 25 лютого, Угорщина на додачу до виключення восьми осіб зі списків хотіла отримати нові гарантії щодо переговорів про транзит газу через Україну. За словами Сіярто, Єврокомісія тоді не виконала своє зобов'язання щодо включення Угорщини в переговори про відновлення транзиту. Пізніше Брюссель погодився на додаткові консультації з цієї теми і Будапешт помякшив свої вимоги, залишивши одну – про скасування персональних санкцій. За даними FT, тепер Угорщина вимагає виключення із санкційного списку лише Фрідмана.

Продовження санкцій на рівні постійних представників країн-членів при ЄС потенційно може відбутися сьогодні, 14 березня.

Якщо не вдасться дійти згоди, це питання винесуть на зустріч міністрів закордонних справ, яка планується на понеділок 17 березня – вже після припинення дії санкцій.

Оптимальним варіантом, зазначив виданню Власюк, все-таки є досягнення компромісу. Також існує можливість тимчасового позбавлення Угорщини права голосу і, відтак, продовження санкцій. Однак ризики залишаються.

Наслідки розморозки активів

Якщо санкції не будуть продовжені, то у росіян з'явиться можливість скористатися такою нагодою і вивести частину активів з ЄС. Яка це буде сума, сказати складно. Але якщо йдеться про кошти на рахунках, то на думку Гетманцева, вивести їх можна буде досить швидко. Все буде залежати від оперативності роботи системи електронних платежів та переказів.

Стосовно цінних паперів – питання в тому, скільки часу треба буде на їх депозитарне переоформлення. А от із вивезенням золота може бути затримка.

"Треба буде знайти літак, якому буде дозволено сісти в аеропорту біля місця зберігання золота та оформити для нього необхідні польотні документи (пам’ятаємо, що проти російських авіакомпаній діють обмеження щодо використання європейського повітряного простору). Проте я не вважаю це якимось дуже складним завданням", – зазначив Гетманцев.

Але навіть якщо продовжити дію санкцій в рамках ЄС не вийде, то можна буде спробувати вирішити питання на рівні окремих країн-членів. "Окремі країни теоретично можуть продублювати на національному рівні деякі чи всі обмеження. Але таких бажаючих – не більше половини всіх членів ЄС", – зазначив у коментарі РБК-Україна Власюк.

Такої ж думки дотримується і Гетманцев. "У випадку скасування санкцій на рівні ЄС не йтиметься про їх “збереження”, оскільки неможливо зберегти те, що припинило дію, а про ухвалення рішення про запровадження санкцій, у такому ж обсязі, більшому чи меншому, на національному рівні. Таке цілком можливо – адже це суверенне право тієї чи іншої країни вводити будь-які обмеження”, – зазначив нардеп.

Крім всього іншого, зняття європейських санкцій з Росії, якщо воно відбудеться, матиме важливі політичні наслідки. Це покаже неспроможність Європи діяти єдиним фронтом – саме в той час, коли роль ЄС є важливою як ніколи.