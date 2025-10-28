Войти

Мінцифри: Дані з Міжнародного реєстру збитків стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має сплатити

81

До кінця 2025 року українці зможуть подавати ще понад 10 нових категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків у Дії — від втрати бізнесу до пошкодження інфраструктури.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Як зазначила заступниця міністра Валерія Коваль, дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має сплатити за завдані Україні руйнування та злочини.

«Разом із Реєстром збитків ми зробили систему максимально людяною: навіть якщо у вас немає фото чи офіційного акта — достатньо власного опису події. Ваші слова — це теж доказ. Це теж частина правди, яку ми маємо зафіксувати», — сказала Коваль.

Наразі триває бета-тестування категорії А3.3 “Втрата житла або місця проживання”, а також відбір тестувальників для ще двох категорій — А1.2 “Вимушене переміщення за межі України” та А3.5 “Втрата приватного підприємництва”.

До кінця наступного року Мінцифра планує додати понад 10 нових типів заяв, що охоплюватимуть:

  • знищення та пошкодження інфраструктури,
  • втрату бізнесу,
  • руйнування громадських будівель,
  • пошкодження житлового і нежитлового майна підприємців та держави.
Дія, реєстр
