Зайченко: Укренерго спрогнозувало режим роботи під час опалювального сезону

Ситуація взимку 2026 року може змінюватися дуже динамічно.
Укренерго спрогнозувало режим роботи під час опалювального сезону, оскільки було розроблено багато сценаріїв для кожного зимового періоду. Про це повідомив голова компанії Віталій Зайченко ефірі телемарафону, пише Gazeta.ua.
Зі слів Зайченка, ще в період весни-літа у компанії спрогнозували, що готові до зими і зможуть забезпечити споживачів електроенергією. Постійні дронові та ракетні атаки на об'єкти генерації та мережі призвели до того, що прогнози мають враховувати і це.
"У цих умовах досить важко гарантувати, що завжди буде світло. Потрібно готуватися до того, що ситуація може змінюватися дуже динамічно", - наголосив глава Укренерго.
З його слів, енергетики працюють над тим, щоб "виправити ситуацію і забезпечити всіх споживачів світлом та електроенергією". Водночас ситуація може змінюватися кожного дня.
"Звичайно, базовий прогноз - те, що ми забезпечимо всіх споживачів електроенергією", - підсумував керівник Укренерго.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023