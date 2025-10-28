Зайченко: Укренерго спрогнозувало режим роботи під час опалювального сезону

Ситуація взимку 2026 року може змінюватися дуже динамічно.

Укренерго спрогнозувало режим роботи під час опалювального сезону, оскільки було розроблено багато сценаріїв для кожного зимового періоду. Про це повідомив голова компанії Віталій Зайченко ефірі телемарафону, пише Gazeta.ua.

Зі слів Зайченка, ще в період весни-літа у компанії спрогнозували, що готові до зими і зможуть забезпечити споживачів електроенергією. Постійні дронові та ракетні атаки на об'єкти генерації та мережі призвели до того, що прогнози мають враховувати і це.

"У цих умовах досить важко гарантувати, що завжди буде світло. Потрібно готуватися до того, що ситуація може змінюватися дуже динамічно", - наголосив глава Укренерго.

З його слів, енергетики працюють над тим, щоб "виправити ситуацію і забезпечити всіх споживачів світлом та електроенергією". Водночас ситуація може змінюватися кожного дня.

"Звичайно, базовий прогноз - те, що ми забезпечимо всіх споживачів електроенергією", - підсумував керівник Укренерго.