Опитування ТСУ показало причини релокації за кордон українських виробників озброєння

89% українських виробників озброєння вважають головною причиною релокації за кордон безпекові ризики.

Про це свідчить нове опитування Технологічних сил України (ТСУ), проведене в жовтні.

Серед інших чинників:

неможливість експортувати продукцію — 61%,

замалі обсяги держзамовлення за наявності виробничих потужностей — 56%,

неможливість експортувати технології — також 56%.

В опитуванні взяли участь 35 приватних компаній оборонно-промислового комплексу. Це вже третє опитування ТСУ щодо вимушеної релокації.

Водночас частка виробників, які планують або вже здійснили релокацію, скоротилася з 85% у лютому до 51% у жовтні.

За словами виконавчої директорки ТСУ Катерини Михалко, на це могло вплинути нещодавнє оголошення про відкриття контрольованого експорту озброєння та військової техніки, за яке об’єднання виступало понад два роки.

Серед компаній, які вже релокувались або планують це зробити:

78% — перемістили або планують перемістити виробничі потужності;

78% — права на використання технологій (інтелектуальна власність, IP);

67% — R&D офіс.

П’ятірка найпопулярніших країн для релокації залишається незмінною: Польща, Чехія, США, Словаччина та Естонія.

На запитання, що могло б утримати компанії від релокації, виробники назвали:

можливість експортувати продукцію — 74%,

експортувати технології — 69%,

передбачуваність держзамовлень — 69%,

збільшення обсягів закупівель за держзамовленнями — 57%,

доступні кредити для ОПК — 40%.

Крім того, 37% компаній зазначили, що залишилися б в Україні за умови можливості створювати спільні підприємства (joint ventures) з партнерами з країн Заходу.