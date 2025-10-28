Войти

ПФУ оновило дані щодо середньої зарплати, які враховуються для обчислення пенсій

115

Середній розмір заробітної плати у вересні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 21 190 грн 31 коп. Це — найвищий показник поточного року, він на понад 1370 гривень більше за показник серпня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

"27 жовтня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за вересень 2025 року. Він становить 21 190 гривень 31 копійка", — повідомили в ПФУ.

Згідно з оприлюдненими даними, від початку року він збільшився майже на 2530 гривень.

Для порівняння:

  • у серпні середня зарплата для розрахунку пенсії становила 19 813 грн 71 коп;
  • у липні — 20 455 грн 65 коп;
  • у червні — 22 336 грн 81 коп;
  • у травні — 20 355 грн 40 коп;
  • у квітні —19 856 грн 19 коп;
  • у березні — 19 430 грн 52 коп;
  • у лютому — 18 589 грн 38 коп;
  • у січні — 18 660 грн 32 коп.

Таким чином, спостерігається щомісячне коливання зарплатної бази, яка враховується під час нарахування пенсій. Це впливає на розміри майбутніх пенсій для тих, хто виходить на заслужений відпочинок у 2025 році.

ПФУ, середня зарплата
