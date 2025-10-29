Шмигаль: Продовжуємо роботу з партнерами, аби було більше інвестицій в наш ОПК

Міністр оборони України Денис Шмигаль презентував президенту Володимиру Зеленському ключові результати роботи за 100 днів та наступні пріоритетні кроки.
"Ми запустили механізм PURL, провели три "Рамштайни", збільшили грантові програми для виробників зброї, впровадили Delta на всіх рівнях, запустили систему для обліку військовослужбовців та переведення між ЗСУ та НГУ, збільшили фінансування бойових підрозділів", - написав Шмигаль у повідомленні в телеграм-каналі.
Він зазначив, що ключовий пріоритет на наступні 100 днів – це збільшити виробництво та постачання на фронт української зброї.
"Ключова увага на дрони. Далекобійні, перехоплювачі, FPV та інноваційні рішення. Плануємо запуск програми контрольованого експорту зброї. Запустимо в повноцінну роботу Defence City та будемо збільшувати підтримку наших виробників. Проєкт DOT-Chain Defence розширимо на 70% закупівель всіх дронів. Будемо розширювати цифрові продукти з особливою увагою до медичного супроводу. Продовжуємо щоденну роботу з партнерами, аби було більше інвестицій в наш ОПК і більше зброї тут і зараз", - написав Шмигаль.
