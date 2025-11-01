Міненерго: Серед пріоритетів співпраці з Канадою є відновлення української енергетичної інфраструктури

Україна й Канада поклали початок новому етапу співпраці, серед пріоритетів якої, зокрема, відновлення енергетичної інфраструктури нашої країни, енергоефективність та інновації.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це по завершенні саміту міністрів енергетики й довкілля «Групи семи», що відбувся у Канаді, розповіла очільниця Міненерго Світлана Гринчук.
«Окрім екстреної допомоги, з Канадою розвиватимемо й довгострокове партнерство. Про це детально говорили із міністром енергетики Канади Тімом Ходжсоном та спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд. За результатами зустрічі підписали з міністром відповідну декларацію про наміри», - зазначила вона.
За словами Гринчук, таким чином було покладено початок новому етапу співпраці Україною та Канадою. Серед пріоритетів - відновлення української енергетичної інфраструктури, розвиток ядерної та відновлюваної енергетики, партнерство у нафтогазовому секторі, енергоефективність та інновації.
«Маємо на меті започаткувати низку спільних ініціатив, сприяти залученню приватних канадських інвестицій в український енергетичний сектор, а також посилити взаємовигідне партнерство між нашими компаніями для реалізації спільних проєктів, обміну досвідом та інноваціями», - вказала міністерка.
Вона додала, що Канада вже підтримує українські компанії та залучає їх до реалізації спільних проєктів.
«На полях саміту уряд Канади анонсував інвестиції у розмірі 14 млн канадських доларів в проєкт у сфері «чистих» технологій та критичних мінералів з канадською гірничодобувною технологічною компанією Focus Graphite, до якого залучена також українська інжинірингова компанія», - наголосила Гринчук.
