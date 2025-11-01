Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Міненерго: Серед пріоритетів співпраці з Канадою є відновлення української енергетичної інфраструктури

77

Україна й Канада поклали початок новому етапу співпраці, серед пріоритетів якої, зокрема, відновлення енергетичної інфраструктури нашої країни, енергоефективність та інновації.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це по завершенні саміту міністрів енергетики й довкілля «Групи семи», що відбувся у Канаді, розповіла очільниця Міненерго Світлана Гринчук.

«Окрім екстреної допомоги, з Канадою розвиватимемо й довгострокове партнерство. Про це детально говорили із міністром енергетики Канади Тімом Ходжсоном та спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд. За результатами зустрічі підписали з міністром відповідну декларацію про наміри», - зазначила вона.

За словами Гринчук, таким чином було покладено початок новому етапу співпраці Україною та Канадою. Серед пріоритетів - відновлення української енергетичної інфраструктури, розвиток ядерної та відновлюваної енергетики, партнерство у нафтогазовому секторі, енергоефективність та інновації.

«Маємо на меті започаткувати низку спільних ініціатив, сприяти залученню приватних канадських інвестицій в український енергетичний сектор, а також посилити взаємовигідне партнерство між нашими компаніями для реалізації спільних проєктів, обміну досвідом та інноваціями», - вказала міністерка.

Вона додала, що Канада вже підтримує українські компанії та залучає їх до реалізації спільних проєктів.

«На полях саміту уряд Канади анонсував інвестиції у розмірі 14 млн канадських доларів в проєкт у сфері «чистих» технологій та критичних мінералів з канадською гірничодобувною технологічною компанією Focus Graphite, до якого залучена також українська інжинірингова компанія», - наголосила Гринчук.

Гринчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 1 ноября 2025
Пятница, 31 октября 2025
Четверг, 30 октября 2025
Среда, 29 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023