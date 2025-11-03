НБУ збільшив оцінку врожаю зернових і зернобобових у 2025 році

Національний банк України у жовтневому інфляційному звіті збільшив оцінку врожаю зернових і зернобобових у 2025 році до 61,5 млн тонн з 57,9 млн тонн у липневому звіті, натомість знизив оцінку врожаю олійних до 19,3 млн тонн з 21,0 млн тонн.

"За припущеннями НБУ, у 2026–2027 роках обсяги врожаїв зернових і зернобобових зростатимуть завдяки подальшому підвищенню продуктивності агросектору та збільшенню посівів кукурудзи й інших зернових культур в регіонах з нижчим впливом кліматичних змін", – йдеться у документі.

Проте, на думку Нацбанку, врожай олійних культур, посіви яких зосереджені в південних регіонах, буде нижчим через негативний вплив кліматичних змін, посилений довгостроковими наслідками руйнування Каховської ГЕС для зрошувальних систем регіону.

"Зберігатиметься й вплив безпекової ситуації в прифронтових регіонах півдня, що погіршує умови для проведення посівної кампанії під урожай 2026 року та сповільнює темпи розмінування земель", – йдеться також у звіті.

У результаті Нацбанк покращив прогноз урожаю зернових на 2026 рік з 59,6 млн тонн до 62,9 млн тонн, на 2027 рік – з 60,4 млн тонн до 63,5 млн тонн.

В той же час очікування врожаю олійних зменшені наступного року до 21,4 млн тонн з 22,0 млн тонн, на 2027 рік – до 22,2 млн тонн з 22,8 млн тонн.

"Проте НБУ очікує збереження від’ємного внеску галузі тваринництва у додану вартість с/г через подальше скорочення поголів’я (за винятком птахівництва)", – зазначається також у звіті.

За даними Держстату, обсяги врожаю ранніх культур (пшениця, ячмінь, ріпак, зернобобові) станом на 1 жовтня 2025 року досягли 32,6 млн т, тоді як за результатами жнив 2024 року – 31,9 млн т (+2,1%). Цьогорічне зростання забезпечене насамперед за рахунок вищого врожаю пшениці (+3,9%) та зернобобових культур (+35%), тоді як врожай ячменю практично досягнув рівня минулого року (-0,6% ), а врожай ріпаку на 10,7% нижчий минулорічного.