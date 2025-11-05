Войти

Єврокомісар: Ініціативу про "репараційний кредит" Україні за рахунок російських активів так і не схвалили

98

У Євросоюзі допускають тимчасове рішення для фінансової допомоги Україні 2026 року, оскільки ініціативу про "репараційний кредит" за рахунок російських активів так і не схвалили.

Про це заявив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми від самого початку розраховували, що зможемо почати надавати, тобто реально перераховувати кошти Україні (в рамках "репараційного кредиту" - ред.) вже на початку другого кварталу наступного року", - розповів Домбровскіс.

Він звернув увагу, що чим далі затягується схвалення "репараційного кредиту", тим складнішою стає ситуація.

"Це може поставити питання про необхідність тимчасового рішення", - уточнив він.

За словами єврокомісара, він не може вдаватися в подробиці можливого тимчасового рішення, але фінансові потреби України "вельми значні".

"Якщо ми й надалі відкладатимемо рішення щодо "репараційного кредиту", то постає питання - як саме ми зможемо забезпечити фінансову підтримку Україні на початку наступного року", - зазначив він.

