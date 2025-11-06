МВФ оцінює дефіцит бюджету України приблизно у 65 мільярдів доларів на 2026 та 2027 роки

Європейська комісія розглядає можливість покриття дефіциту фінансування України за рахунок коштів, залучених зі спільного боргу ЄС та двосторонніх грантів держав-членів.

Про це з посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Ці два варіанти, які будуть викладені у "документі про варіанти" Єврокомісії для України, який буде розіслано до столиць найближчими тижнями, доповнюють так званий варіант "репараційного кредиту", пише видання.

Остання пропозиція передбачає використання знерухомлених суверенних російських активів обсягом 140 мільярдів євро, які зберігаються у брюссельській кліринговій компанії Euroclear, для України.

"Репараційний кредит" є кращим варіантом підтримки України, попри на відмову Бельгії підтримати цю схему на саміті лідерів ЄС у Брюсселі у жовтні, повідомили джерела.

Багато країн-членів ЄС, включаючи Німеччину та країни Балтії, поділяють цю думку.

Бельгії вдалося пом'якшити висновки Ради ЄС минулого місяця, внаслідок чого Єврокомісії було доручено розробити "варіанти" підтримки фінансових потреб України, у яких конкретно не згадувалося використання російських активів, заморожених після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер пообіцяв заблокувати схему "репараційного кредиту", якщо інші держави-члени не розділять правові та фінансові ризики, пов'язані з кредитом, а інші країни ЄС не використовуватимуть російські суверенні активи, які перебувають у їхніх юрисдикціях, поряд із Бельгією.

За оцінками Єврокомісії, в ЄС поза Бельгією знаходяться російські суверенні активи на суму 25 мільярдів євро. Німеччина, Франція та Люксембург, як передбачається, також володіють частиною цих активів.

Де Вевер також висунув ідею використання спільного боргу для підтримки України після засідання Ради ЄС минулого місяця.

Описана у документі Єврокомісії можливість спільного запозичення не буде спрямована на забезпечення кредиту за рахунок власного довгострокового бюджету ЄС, оскільки для цього недостатньо вільних коштів, заявили джерела, знайомі із ситуацією.

Документ із варіантами все ще розглядається і може змінитися, додали вони.

Міжнародний валютний фонд оцінює дефіцит бюджету України приблизно у 65 мільярдів доларів (55 мільярдів євро) на 2026 та 2027 роки. Власні оцінки Єврокомісії ґрунтуються на оцінках МВФ.

За даними джерел, Єврокомісія та бельгійські офіційні особи планують провести технічні переговори щодо репараційного кредиту у п'ятницю.

Політичні переговори на високому рівні поки що не плануються, але можуть відбутися в найближчому майбутньому.

Наступна зустріч лідерів ЄС має відбутися у Брюсселі 18-19 грудня.