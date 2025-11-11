Мінфін: Непокритий дефіцит держбюджету України на 2026 - 2027 роки сягає 60 млрд доларів

Непокритий дефіцит державного бюджету України на 2026 - 2027 роки сягає 60 млрд доларів.

Про це заявив заступник міністра фінансів України Олександр Кава на надзвичайній сесії Київського безпекового форуму про ситуацію в енергетиці та економіці, передає кореспондент Укрінформу.

"Що стосується 2026 року для Міністерства фінансів стосовно планування видатків державного бюджету на наступний рік, то цей рік для нас складніший, ніж 2025-й. Коли ми готували проєкт бюджету на поточний рік, у нас було чітке розуміння по покриттю дефіциту державного бюджету", - зазначив Кава.

За його словами, під час підготовки бюджету-2025 ситуація з фінансуванням від США була зрозумілішою - адміністрація президента Байдена завершувала каденцію, тому Україна змогла узгодити необхідну підтримку ще до зміни влади.

"Зараз ситуація мені трошки нагадує 2024 рік, який багато наших партнерів вважали роком завершення війни і, відповідно, не поспішали з ухваленням рішень щодо фінансування України. Якщо ви пам'ятаєте, ми входили в рік, коли грошей було достатньо до кінця лютого, потім відкрилося європейське фінансування до середини літа. Зараз ситуація трохи схожа, оскільки непокритий дефіцит на наступні два роки у нас сягає 60 млрд дол.", - пояснив заступник міністра.

Він повідомив, що в Мінфіні активно працюють з партнерами над варіантами підтримки бюджету і, хоча процес непростий, налаштовані оптимістично щодо розв'язання проблеми дефіциту.

Також посадовець розповів про роботу над створенням нового механізму фінансування України за рахунок заморожених активів Російської Федерації. Це питання насамперед стосується Європейського Союзу, зокрема, триває дискусія з Бельгією, де знаходиться левова частка заморожених фінансових активів РФ.

"На жаль, позиція Сполучених Штатів щодо фінансової допомоги Україні змінилася. Однак європейські партнери та інші партнери з Великої сімки залишаються дуже оптимістичні і намагаються нам максимально сприяти, допомагати у вирішенні наших проблем", - наголосив він.