Мінфін: Бюджет України за 2022 рік виконано з дефіцитом 909,5 млрд гривень

Загальний фонд державного бюджету України за 2022 рік виконано з дефіцитом 909,5 млрд гривень. Як пише Liga.net, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Проти попереднього року він збільшився у понад уп'ятеро.

Дефіцит держбюджету вдалося профінансувати шляхом запозичень, розмір яких минулого року становив 1261,1 млрд гривень.

Ця сума складалася з розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету (666,9 млрд грн) і міжнародної кредитної допомоги (564,2 млрд грн). Ще 30 млрд грн були залучені від ОВДП для докапіталізації Української фінансової житлової компанії.

Доходи загального бюджету у 2022 році становили 1 491,1 млрд грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані коштом:

ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – 253,0 млрд грн (у 2021 році – 380,3 млрд грн);

ПДВ з вироблених в Україні товарів – 213,9 млрд грн (у 2021 році – 155,8 млрд грн);

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 148,4 млрд грн (у 2021 році – 137,6 млрд грн);

податку на прибуток підприємств – 117,0 млрд грн (у 2021 році – 147,8 млрд грн);

рентної плати за користування надрами – 81,0 млрд грн (у 2021 році – 53,5 млрд грн);

акцизного податку – 78,9 млрд грн (у 2021 році – 68,7 млрд грн);

ввізного та вивізного мита – 21,0 млрд гривень (у 2021 році – 26,6 млрд грн).

Окрім того, протягом 2022 року 480,6 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної грантової допомоги.

Видатки за 2022 рік за загальним фондом становили 2 410 млрд грн, зокрема у грудні – 330,5 млрд (новий рекорд).

Як повідомлялося, депутати місцевих рад затвердили 1425 місцевих бюджетів станом на 30 грудня 2022 року, що становить 89% від загальної кількості (1597).

За його даними, затверджено 24 обласні бюджети та бюджет Києва, 104 районні бюджети зі 119, а також 1286 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 152).