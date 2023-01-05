Мінфін: Бюджет України за 2022 рік виконано з дефіцитом 909,5 млрд гривень

Загальний фонд державного бюджету України за 2022 рік виконано з дефіцитом 909,5 млрд гривень. Як пише Liga.net, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.
Проти попереднього року він збільшився у понад уп'ятеро.
Дефіцит держбюджету вдалося профінансувати шляхом запозичень, розмір яких минулого року становив 1261,1 млрд гривень.
Ця сума складалася з розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету (666,9 млрд грн) і міжнародної кредитної допомоги (564,2 млрд грн). Ще 30 млрд грн були залучені від ОВДП для докапіталізації Української фінансової житлової компанії.
Доходи загального бюджету у 2022 році становили 1 491,1 млрд грн.
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані коштом:
Окрім того, протягом 2022 року 480,6 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної грантової допомоги.
Видатки за 2022 рік за загальним фондом становили 2 410 млрд грн, зокрема у грудні – 330,5 млрд (новий рекорд).
Як повідомлялося, депутати місцевих рад затвердили 1425 місцевих бюджетів станом на 30 грудня 2022 року, що становить 89% від загальної кількості (1597).
За його даними, затверджено 24 обласні бюджети та бюджет Києва, 104 районні бюджети зі 119, а також 1286 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 152).