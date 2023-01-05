Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

RSS

Мінфін: Бюджет України за 2022 рік виконано з дефіцитом 909,5 млрд гривень

183
Мінфін: Бюджет України за 2022 рік виконано з дефіцитом 909,5 млрд гривень

Загальний фонд державного бюджету України за 2022 рік виконано з дефіцитом 909,5 млрд гривень. Як пише Liga.net, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Проти попереднього року він збільшився у понад уп'ятеро.

Дефіцит держбюджету вдалося профінансувати шляхом запозичень, розмір яких минулого року становив 1261,1 млрд гривень.

Ця сума складалася з розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету (666,9 млрд грн) і міжнародної кредитної допомоги (564,2 млрд грн). Ще 30 млрд грн були залучені від ОВДП для докапіталізації Української фінансової житлової компанії.

Доходи загального бюджету у 2022 році становили 1 491,1 млрд грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані коштом:

  • ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – 253,0 млрд грн (у 2021 році – 380,3 млрд грн);
  • ПДВ з вироблених в Україні товарів – 213,9 млрд грн (у 2021 році – 155,8 млрд грн);
  • податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 148,4 млрд грн (у 2021 році – 137,6 млрд грн);
  • податку на прибуток підприємств – 117,0 млрд грн (у 2021 році – 147,8 млрд грн);
  • рентної плати за користування надрами – 81,0 млрд грн (у 2021 році – 53,5 млрд грн);
  • акцизного податку – 78,9 млрд грн (у 2021 році – 68,7 млрд грн);
  • ввізного та вивізного мита – 21,0 млрд гривень (у 2021 році – 26,6 млрд грн).

Окрім того, протягом 2022 року 480,6 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної грантової допомоги.

Видатки за 2022 рік за загальним фондом становили 2 410 млрд грн, зокрема у грудні – 330,5 млрд (новий рекорд).

Як повідомлялося, депутати місцевих рад затвердили 1425 місцевих бюджетів станом на 30 грудня 2022 року, що становить 89% від загальної кількості (1597).

За його даними, затверджено 24 обласні бюджети та бюджет Києва, 104 районні бюджети зі 119, а також 1286 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 152).

бюджет, Мінфін
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 5 января 2023
Среда, 4 января 2023
Вторник, 3 января 2023
Понедельник, 2 января 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016