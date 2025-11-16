Експери: Корупційний скандал в Україні не вплине на військову допомогу

Корупційний скандал в Україні може позначитися на рівні економічної підтримки, але не вплине на військову допомогу, вважає старший науковий співробітник Атлантичної ради, колишній президент Freedom House Адріан Каратницький.

Про це він сказав у інтерв’ю Укрінформу.

«Я вважаю, що це може вплинути на рівень підтримки. Не думаю, що це призведе до припинення допомоги – більшою проблемою може бути надходження допомоги в українську економіку, але не військової підтримки», – сказав експерт.

Може бути більше затримок, бажання бачити механізми контролю, додав він.

За словами Каратницького, на Заході зростає занепокоєння, оскільки «так багато міністерств і так багато сегментів уряду виявилися пронизаними високим рівнем корупції і певною мірою навіть зв’язками з Росією та російською розвідкою».

На його думку, Президент України має можливість запобігти деяким з цих проблем, вживши рішучих заходів, які покажуть, що «він не перешкоджає розслідуванням і використовує свої інструменти впливу для повної співпраці з ними», а також готовий до змін в уряді й «абсолютно нового поєднання сил, що потребуватиме консультацій з реформаторами, антикорупційними групами, громадянським суспільством, волонтерським сектором і демократичною патріотичною опозицією». Каратницький уточнив, що має на увазі необхідність включення до уряду технократів та фахівців, котрі не були пов'язані з корупційними схемами.