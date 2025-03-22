«Гулівер» на роздоріжжі: як Віктор Поліщук веде закулісну боротьбу за київський ТРЦ попри арешт

ТРЦ «Гулівер» у центрі Києва — один із найбільших комерційних активів столиці — знову опинився у центрі скандалу. Після того як Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відхилило всі заявки на управління арештованим ТРЦ, стає очевидним: за фасадом конкурсних процедур розгортається справжня юридико-політична драма. В її епіцентрі — одіозний олігарх Віктор Поліщук, який, попри формальний арешт активу, зберігає вплив і продовжує боротьбу за його контроль.

Усіх відхилено: АРМА запускає новий конкурс

20 березня АРМА офіційно відхилила третього і останнього претендента на управління ТРЦ «Гулівер» — компанію «Алакор Сіті», зареєстровану на підприємця Дмитра Адамовського. Раніше з конкурсу вибули «БК Міленіум» і консорціум «Еспланада». Причини — від зв’язків з колишнім власником ТРЦ до порушень у поданих документах та необґрунтовано низької ставки.

Агентство вже оголосило про підготовку нового конкурсу. Але за низкою формальних рішень криється значно глибша історія.

Олігарх у тіні: Поліщук і боротьба за актив

Віктор Поліщук, колишній власник ТРЦ, попри публічне заперечення, продовжує впливати на актив.ТРЦ арештовано в межах розслідування БЕБ про ухилення від сплати податків на 146 млн грн і офіційно передано АРМА. Але Поліщук через юридичні інструменти, медіа та політичні зв’язки затягує процес і зберігає фактичний контроль.

З ним пов’язують двох із трьох учасників проваленого конкурсу. «БК Міленіум» запропонувала підозріло низьку ставку — лише 0,15% від доходу ТРЦ. «Еспланада» виявилась пов’язаною з Поліщуком через ТОВ «Альянс Новострой». АРМА двічі заблокувала ці спроби повернення активу.

Третій претендент — новий сценарій

«Алакор Сіті», здавалося б, не має зв’язків із Поліщуком, але почалася інша гра. ЗМІ, пов’язані з олігархом, поширили інформацію про нібито російське походження компанії. І це при тому, що сам Поліщук — кум екс-президента РФ Дмитра Медведєва. Паралельно з’являється шквал скарг, що затягують процес перевірки.

Результат — виграний час і збереження контролю над активом.

Процедурний глухий кут як стратегія

АРМА працює під тиском — юридичним, інформаційним, політичним. Поліщук подає позови, маніпулює АМКУ, використовує складні корпоративні структури. Його мета — не виграти конкурс, а не дозволити виграти нікому іншому.

Скасування конкурсу — тактична перемога олігарха. Кожен місяць затримки — це місяць доходу.

Медійний тиск і політичний дах

Паралельно Поліщук активізує політичні ресурси. Через оточення Петра Порошенка він посилює свій вплив і створює враження, що АРМА діє в інтересах «інших сил». Інформаційні атаки спрямовані на делегітимізацію агентства і формування у суспільства недовіри.

Чи витримає держава цей іспит?

АРМА має шанс довести свою ефективність — але часу залишається все менше. Якщо агентству знову не вдасться провести конкурс без участі пов’язаних із олігархами структур, ключовий столичний актив знову опиниться під контролем сумнівних гравців.

Попри формальний арешт, Поліщук залишається гравцем. І поки держава бореться за прозорість, він грає у свою гру — за спинами юристів, політиків та журналістів.

Хто такий Віктор Поліщук?

Віктор Поліщук — український бізнесмен, екс-власник ТРЦ «Гулівер», кум колишнього президента РФ Дмитра Медведєва. Відомий завдяки володінню мережею техніки «Ельдорадо» та банком «Михайлівський», який збанкрутував у 2016 році, спричинивши масштабний скандал і втрату коштів тисяч вкладників.

Поліщук фігурує у низці фінансових та кримінальних справ, пов’язаних із податковими ухиленнями, виведенням активів та махінаціями з нерухомістю. Офіційно заперечує контроль над ТРЦ «Гулівер», однак слідство і публікації медіа вказують на його збережений вплив через пов’язані компанії та юридичні схеми.