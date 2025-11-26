Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
термінова новина:

Економіка

RSS

Аналітик розповів, що буде з цінами на пальне у грудні 2025

93
Аналітик розповів, що буде з цінами на пальне у грудні 2025

У грудні 2025 року українських водіїв може чекати несподіваний сценарій щодо коливання цін на АЗС. І хоча ринок демонструє одні тенденції, вони не завжди відображаються на стелі заправок.

Що зараз відбувається на ринку пального та як зміниться вартість бензину, дизеля і газу в останній місяць року, розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Експерт зазначив, що протягом останніх тижнів нафта здешевшала до $62 за барель, а обсяги постачання пального до України є стабільними й навіть надлишковими на тлі падіння споживання.

І навіть попри девальвацію гривні, вартість пального на АЗС має бути нижчою, аніж є зараз. Однак Олександр Сіренко наголошує, що в Україні немає справжніх важелів регулювання, які б контролювали ринок і могли змусити операторів знизити ціни.

«З огляду на ситуацію на паливному ринку, логічно очікувати зниження цін на АЗС, принаймні, до тих, які були в жовтні. Але, я думаю, що цього не станеться і ціни на дизель, бензин та скраплений газ залишаться на тому ж рівні, що зараз. На оптовому ринку компанії можуть купити дизель по 47-50 грн за літр. Чому ми на заправках бачимо його по 61 грн?» – заявив експерт.

Олександр Сіренко не виключає спроби операторів підняти ціни на АЗС вже в кінці грудня – “на випередження”, через очікуване підвищення акцизу з 1 січня.

Якщо ринок не “розкрутить” штучне зростання вартості пального, у січень 2026 року Україна може увійти зі стабільними цінами, а поступове підвищення відбуватиметься лише після зміни акцизу.

АЗС, Сіренко, пальне
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 26 ноября 2025
Вторник, 25 ноября 2025
Понедельник, 24 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023