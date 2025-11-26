Аналітик розповів, що буде з цінами на пальне у грудні 2025

У грудні 2025 року українських водіїв може чекати несподіваний сценарій щодо коливання цін на АЗС. І хоча ринок демонструє одні тенденції, вони не завжди відображаються на стелі заправок.
Що зараз відбувається на ринку пального та як зміниться вартість бензину, дизеля і газу в останній місяць року, розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.
Експерт зазначив, що протягом останніх тижнів нафта здешевшала до $62 за барель, а обсяги постачання пального до України є стабільними й навіть надлишковими на тлі падіння споживання.
І навіть попри девальвацію гривні, вартість пального на АЗС має бути нижчою, аніж є зараз. Однак Олександр Сіренко наголошує, що в Україні немає справжніх важелів регулювання, які б контролювали ринок і могли змусити операторів знизити ціни.
«З огляду на ситуацію на паливному ринку, логічно очікувати зниження цін на АЗС, принаймні, до тих, які були в жовтні. Але, я думаю, що цього не станеться і ціни на дизель, бензин та скраплений газ залишаться на тому ж рівні, що зараз. На оптовому ринку компанії можуть купити дизель по 47-50 грн за літр. Чому ми на заправках бачимо його по 61 грн?» – заявив експерт.
Олександр Сіренко не виключає спроби операторів підняти ціни на АЗС вже в кінці грудня – “на випередження”, через очікуване підвищення акцизу з 1 січня.
Якщо ринок не “розкрутить” штучне зростання вартості пального, у січень 2026 року Україна може увійти зі стабільними цінами, а поступове підвищення відбуватиметься лише після зміни акцизу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023