Тарифи Трампа спровокували хаос у ланцюгах поставок американських торговців

Тарифи Трампа спровокували хаос у ланцюгах поставок: роздрібні торговці США змушені обирати між високими митами на китайські товари та дорожчими постачальниками. Це загрожує найприбутковішому святковому сезону, який забезпечує третину річного доходу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ця ситуація створює загрозу для найжвавішого сезону покупок: листопад і грудень зазвичай становлять третину річного прибутку американських торговців.

Метт Хассетт, засновник нью-йоркського бренду товарів для сну Loftie, зіткнувся з критичною ситуацією. Імпортні тарифи на китайські товари, звідки Loftie постачає будильники та лампи, порушили його ланцюг поставок.

Коли Трамп погрожував підвищити мита до 180%, Хассетт розглядав перенесення виробництва до Таїланду. Однак після того, як ставки для Китаю були знижені до 20%, альтернативні фабрики, чиї виробничі витрати були на 20% вищими, виявилися дорожчими, ніж сплата самих тарифів.

Інші власники малого бізнесу також борються з балансуванням запасів. Бруклінська компанія Lo & Sons, що продає дорожні сумки, витратила місяці на вивчення восьми фабрик у Камбоджі та Індії, але зрештою повернулася до свого постачальника в Китаї.

Генеральний директор Дерек Ло зазначив, що, окрім того, що це коштувало нам купу грошей на тарифні платежі, невизначеність завадила нам розміщувати замовлення на купівлю. У результаті, компанія має запаси нижчі за ідеальні напередодні Чорної п’ятниці.

Невизначеність щодо тарифів також призвела до того, що деякі підприємства розмістили надто великі святкові замовлення, щоб випередити сплату мит. Вони тепер ризикують залишитися з нерозпроданими товарами через дедалі крихкішу довіру споживачів, пише Reuters.

Більше десятка невеликих американських роздрібних торговців, опитаних агентством Reuters, повідомили про значне зростання витрат, що змусило деяких із них скоротити робочі місця або зменшити асортимент товарів для економії коштів.